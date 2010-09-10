РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ivanes » 22 июн 2016, 19:07

ФрекенСнорк писал(а):То есть живых примеров нет? :D я так и знала :lol:

ну и где же можно увидеть хорошее??? покажите...ткните пальчиком...в какой отрасли? дороги? медицина? образование? комуналка?
Это кому Вы адресовали вопрос?
Операции шунтирования в клинике Ихилов в Израиле проводится двумя хирургами - See more at: http://medtour.tasmc.org.il/s#!/pages/o ... vanie.aspx
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ivanes » 22 июн 2016, 19:18

Коронарография Ихилов -7582 $ в РОККД бесплатно.
Стентирование -16 000 $ в РОККД - 240 тыс руб.Особым и заслуженным бесплатно.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение UNCLE1911 » 22 июн 2016, 19:28

Старый конь, не влезай в диалоги попусту, а то борозда кривая выходит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ФрекенСнорк » 22 июн 2016, 20:52

ivanes писал(а):Это кому Вы адресовали вопрос?

не Вам, уймитесь уже наконец!
ivanes писал(а):в РОККД бесплатно.

ой, дурак!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ФрекенСнорк » 22 июн 2016, 20:53

UNCLE1911 писал(а):Старый конь, не влезай в диалоги попусту, а то борозда кривая выходит.

он бы еще выживаемость сравнил после РОККД и Ихилова...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение Raider » 22 июн 2016, 21:37

ivanes писал(а):Лазерный нож в больнице,
Удивил...в Германии..например тоже есть...причем намного дешевле чем в Бурденко.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1897
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение Raider » 22 июн 2016, 21:42

ФрекенСнорк писал(а):То есть живых примеров нет? :D я так и знала :lol:
консультацию по данным вопросам- он получить не может у куратора своего. т.к. онный в "гейропе" проживает...а слугу не взял..
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ivanes » 23 июн 2016, 19:35

1. Вовсе не в Бурденко,а в глазной клинике РАМН
2. Это отечественный лазерный скальпель. Разработчик НИИ "Полюс" Москва.
3. Его выпускали в Ульяновске,лазер - в г.Дятьково Брянской обл.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ivanes » 23 июн 2016, 19:40

ФрекенСнорк
Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.
Какие хирургические операции делают в РОККД? В части кардиологии- коронарографию,стентирование и удаление вен из ног. Две первых сделали там.За деньги, оплатил только стент. 4,2 тыс $
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24084
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: РФ условно дисквалифицировали до конца Евро-2016

Сообщение ФрекенСнорк » 23 июн 2016, 20:08

ivanes писал(а):Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.

иванес, Вы читать умеете? по русски, в смысле?
так вот, читайте- ИДИТЕ НАФИГ!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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AntonBleno
Гость RZN.info
Сообщения: 38
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AntonBleno
Гость RZN.info
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