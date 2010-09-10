Сообщение ivanes » 23 июн 2016, 19:40

ФрекенСнорк

Я не имею данных про выживаемость в РОККД и Ихилова.

Какие хирургические операции делают в РОККД? В части кардиологии- коронарографию,стентирование и удаление вен из ног. Две первых сделали там.За деньги, оплатил только стент. 4,2 тыс $