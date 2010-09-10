Маршрутка 96, куда ты???

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Жительница Рязани
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 14:42

Маршрутка 96, куда ты???

Сообщение Жительница Рязани » 16 июн 2016, 15:33

Очень хочу узнать, следит ли кто-то за работой водителей 96-ой маршрутки? Работают они исключительно в часы пик, да и то только в одну сторону: из Песочни до Нефтезавода. Затем пролетают через Никуличи до Шлакового, а дальше снова в Песочню через НИТИ. И если раньше водители оправдывались, что едут на заправку и пока не вернутся, то теперь откровенно приглашают подвезти до Шлакового. Нежелание ехать по своему маршруту объясняют тем, что из Никуличей некого возить. А с 1 июня ещё и конкуренты появились: 58-ая и 99-ая маршрутки, конечная у которых теперь тоже в Никуличах. Но в район Шлакового, Новой, Театральной на них не попасть. И получается, что жители нашего посёлка с тремя маршрутками от этих районов отрезаны! Конечно, водителям 96-ой невыгодно ехать через Южный и конкурировать с 58-ыми и 99-ыми. Но почему тогда не сделать тот маршрут, по которому 96-ые идут сейчас, официальным? Будет хороший кольцевой маршрут, очень удобный для пассажиров и для водителей. Кто-то же может решить этот вопрос?
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: МАРШРУТКА 96, КУДА ТЫ???

Сообщение Antipov » 16 июн 2016, 18:01

Жительница Рязани писал(а):Очень хочу узнать, следит ли кто-то за работой водителей 96-ой маршрутки?


Жалоба в администрацию города уже направлена? Или вам только пар выпустить, результат не важен?
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Жительница Рязани
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 14:42

Re: МАРШРУТКА 96, КУДА ТЫ???

Сообщение Жительница Рязани » 16 июн 2016, 18:57

Официальных жалоб по поводу транспортного сообщения в Никуличи от жителей посёлка и в администрацию города, и к депутату было уже несколько, а воз и ныне там. А это уже действительно наверное просто выпустить пар , накипело. Обидно, что никому мы не нужны.
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руслан1312
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 16:27

Re: Маршрутка 96, куда ты???

Сообщение руслан1312 » 22 июл 2016, 16:32

У меня тоже жалоба на 96 маршрутку, ходят они очень редко , ждёшь их минут по 40-50 особенно утром , когда надо успеть на работу .Следит ли кто нибудь за ними , с какой частотой они ходят (написано что интервал движения 10 минут ) но это не так ................... Примите меры пожалуйста, если это в ваших силах
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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