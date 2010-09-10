Сообщение Жительница Рязани » 16 июн 2016, 15:33

Очень хочу узнать, следит ли кто-то за работой водителей 96-ой маршрутки? Работают они исключительно в часы пик, да и то только в одну сторону: из Песочни до Нефтезавода. Затем пролетают через Никуличи до Шлакового, а дальше снова в Песочню через НИТИ. И если раньше водители оправдывались, что едут на заправку и пока не вернутся, то теперь откровенно приглашают подвезти до Шлакового. Нежелание ехать по своему маршруту объясняют тем, что из Никуличей некого возить. А с 1 июня ещё и конкуренты появились: 58-ая и 99-ая маршрутки, конечная у которых теперь тоже в Никуличах. Но в район Шлакового, Новой, Театральной на них не попасть. И получается, что жители нашего посёлка с тремя маршрутками от этих районов отрезаны! Конечно, водителям 96-ой невыгодно ехать через Южный и конкурировать с 58-ыми и 99-ыми. Но почему тогда не сделать тот маршрут, по которому 96-ые идут сейчас, официальным? Будет хороший кольцевой маршрут, очень удобный для пассажиров и для водителей. Кто-то же может решить этот вопрос?