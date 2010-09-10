Вакансия программист 1С
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- JaM
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 01:10
- Откуда: Канищево
- Контактная информация:
Вакансия программист 1С
Обязанности:
- доработка и оптимизация конфигураций
- анализ и разработка решений по повышению эффективности работы бизнес-процессов в 1С
- консультации пользователей
Требования:
- опыт работы с 1С8: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Зарплата и управление персоналом
- знание основ бухгалтерского и складского учета будет плюсом
- ответственность
- аналитическое мышление
- инициативность (способность предложить решения по организации работы и оптимизации бизнес-процессов)
- стремление к автоматизации
Условия:
- офис в бизнес-центре на Октябрьской
- график работы 5/2 с 8 до 17 часов
- заработная плата по итогам собеседования
- испытательный срок до 3 месяцев
Ваши резюме с зарплатными ожиданиями направляйте на it собака prtpro.com
- доработка и оптимизация конфигураций
- анализ и разработка решений по повышению эффективности работы бизнес-процессов в 1С
- консультации пользователей
Требования:
- опыт работы с 1С8: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Зарплата и управление персоналом
- знание основ бухгалтерского и складского учета будет плюсом
- ответственность
- аналитическое мышление
- инициативность (способность предложить решения по организации работы и оптимизации бизнес-процессов)
- стремление к автоматизации
Условия:
- офис в бизнес-центре на Октябрьской
- график работы 5/2 с 8 до 17 часов
- заработная плата по итогам собеседования
- испытательный срок до 3 месяцев
Ваши резюме с зарплатными ожиданиями направляйте на it собака prtpro.com
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Вакансия программист 1С
Не так давно мы приобрели у компании http://www.brg-consulting.ru программу «1С: Предприятие 8. Управление торговлей». Нам она нужна для автоматизации управления продажами, управления поставками, планирования продаж и закупок, управления складскими запасами, управления заказами покупателей. Специалисты этой компании установили программное обеспечение, а также провели обучение нашего персонала. Рады, что сотрудничаем с такой компанией по обслуживанию 1С.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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