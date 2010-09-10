Сообщение JaM » 17 июн 2016, 12:33

Обязанности:

- доработка и оптимизация конфигураций

- анализ и разработка решений по повышению эффективности работы бизнес-процессов в 1С

- консультации пользователей



Требования:

- опыт работы с 1С8: Бухгалтерия предприятия, Управление торговлей, Зарплата и управление персоналом

- знание основ бухгалтерского и складского учета будет плюсом

- ответственность

- аналитическое мышление

- инициативность (способность предложить решения по организации работы и оптимизации бизнес-процессов)

- стремление к автоматизации



Условия:

- офис в бизнес-центре на Октябрьской

- график работы 5/2 с 8 до 17 часов

- заработная плата по итогам собеседования

- испытательный срок до 3 месяцев



Ваши резюме с зарплатными ожиданиями направляйте на it собака prtpro.com