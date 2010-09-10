Где смотрим кино?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Где смотрим кино?
Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: Где смотрим кино?
Dianna писал(а):Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
Re: Где смотрим кино?
Dianna писал(а):Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.
Смотрю кино очень редко, так что чаще всего делаю это в кинотеатре. Больше люблю читать, потому кино не особо сильные эмоции способно у меня вызвать. В кинотеатре, особенно в 3D, действительно атмосферно. А дома я лучше книгу почитаю.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
Re: Где смотрим кино?
Kurkuma писал(а):Dianna писал(а):Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.
Согласна с обоими комментаторами, но есть одно НО. Любимый сериал можно посмотреть и дома http://skyserial.com/, а вот какой нибудь блокбастер, который стоит 500 000 000 долларов, лучше посмотреть на огромном экране, с чипсами, покорном и друзьями. С 3D очками и весёлой компанией.
Почему, есть и исключения. Последнюю серию шестого сезона Игр престолов будут показывать в кинотеатрах, во всех крупных городах страны. И билеты раскуплены уже в большинстве мест.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 дек 2016, 16:06
Re: Где смотрим кино?
По мне лучше смотреть кино дома. Дома и правда как-то уютнее и далеко ходить не надо. Просто нужно выбрать хороший онлайн-кинотеатр. Я больше всего люблю смотреть комедии, дома можно свободно смеяться при просмотре фильма,не переживая что кому-то это может не понравиться Лично я всегда смотрю здесь . Очень удобный сайт, собраны лучшие комедии,и всегда есть новинки в отличном качестве. Беру побольше вкусняшек, устраиваюсь как мне удобно и смотрю.
Re: Где смотрим кино?
Всем привет , не так давно подсела на битву экстрасенсов , искала в интернете новые серии нового сезона в хорошем качестве нашла здесь http://hdfilms.tv/news/bitva_ehkstrasen ... 12-19-5621
Re: Где смотрим кино?
Раньше смотрел на киного, но последнее время он как-то испортился сейчас смотрю тут, плеер просто удобный http://my-movies.org/.
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