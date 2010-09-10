Где смотрим кино?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Где смотрим кино?

Сообщение Dianna » 19 июн 2016, 03:21

Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: Где смотрим кино?

Сообщение Dianna » 21 июн 2016, 13:15

Dianna писал(а):Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.

Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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Samila
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2016, 17:41

Re: Где смотрим кино?

Сообщение Samila » 22 июн 2016, 18:46

Dianna писал(а):Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?
Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.
Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.

Смотрю кино очень редко, так что чаще всего делаю это в кинотеатре. Больше люблю читать, потому кино не особо сильные эмоции способно у меня вызвать. В кинотеатре, особенно в 3D, действительно атмосферно. А дома я лучше книгу почитаю.
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.
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Dianna
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 май 2016, 15:50

Re: Где смотрим кино?

Сообщение Dianna » 26 июн 2016, 20:05

Kurkuma писал(а):
Dianna писал(а):Забыла добавить, что лично я люблю дома, в кинотеатре постоянно вонь, разговоры, шорохи и остальное. Кроме тех, конечно, где наушники выдают. Там ещё более менее, но всё равно дома лучше. И идти никуда не надо.


Согласна с обоими комментаторами, но есть одно НО. Любимый сериал можно посмотреть и дома http://skyserial.com/, а вот какой нибудь блокбастер, который стоит 500 000 000 долларов, лучше посмотреть на огромном экране, с чипсами, покорном и друзьями. С 3D очками и весёлой компанией.


Почему, есть и исключения. Последнюю серию шестого сезона Игр престолов будут показывать в кинотеатрах, во всех крупных городах страны. И билеты раскуплены уже в большинстве мест.
ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..
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aXiEd
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:48

Re: Где смотрим кино?

Сообщение aXiEd » 12 янв 2017, 13:50

Раньше смотрел на киного, но последнее время он как-то испортился сейчас смотрю тут, плеер просто удобный http://my-movies.org/.
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Balabolino
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 16:53

Re: Где смотрим кино?

Сообщение Balabolino » 05 фев 2017, 16:55

Играть в стрелялки онлайн - http://newonlygames.ru/load/streljalki/2
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Andrey_815
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 13:16

Re: Где смотрим кино?

Сообщение Andrey_815 » 44 минуты назад

Я больше сериалы предпочитаю, смотрю на этом сайте http://myserials.co/. Нету рекламы, плюс постоянное обновление! Новые серии всегда выходят быстро, практически в день премьеры за рубежом! Всем рекомендую!
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