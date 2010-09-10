Сообщение Dianna » 19 июн 2016, 03:21

Где комфортнее и интересней смотреть кинокартины, дома или в кинотеатре?

Моё мнение, дома уютней и никто не мешает, но далеко не каждый может себе позволить серьёзный домашний кинотеатр. Тем более 3D.

ничего не жаль..ни штыков ни роз,если за мечту если всё всерьёз..