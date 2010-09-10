Выбор молока и молочной продукции.
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Выбор молока и молочной продукции.
Весёлая Буренка,кажется саратовское.Коровой пахнет,по 46р.
Re: Выбор молока и молочной продукции.
Молококомбинат рязанский повысил на Отборное рязанское молоко. 3,2% жирности стоит 65 руб,2,5% - 68 руб,1,5% - 71 руб
за пакет 1л. Яйцо рязанское "Окское" С1 стоит 59 руб,отборное-84 руб за десяток.
за пакет 1л. Яйцо рязанское "Окское" С1 стоит 59 руб,отборное-84 руб за десяток.
Re: Выбор молока и молочной продукции.
Качество молока легко проверить попробовав сделать из него сметану творог и затем из сметаны масло(конечно не из долгоиграющего,) Или попробуйте сбить масло из магазинной сметаны.Желаю успеха!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
мировой заговор
кладбищенский приворот кто делал отзывы
заговор на начальника
заговор на примирение с любимым
сильный заговор
заговор от кашля
как вернуть любимого человека после расставания
приворот на девушку
приворот дома
приворот на женатого мужчину самостоятельно
рождественские обряды на любовь
заговор на начальника
заговор на примирение с любимым
сильный заговор
заговор от кашля
как вернуть любимого человека после расставания
приворот на девушку
приворот дома
приворот на женатого мужчину самостоятельно
рождественские обряды на любовь
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 2 гостя