Выбор молока и молочной продукции.

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Выбор молока и молочной продукции.

Сообщение listen10 » 29 ноя 2016, 17:44

Весёлая Буренка,кажется саратовское.Коровой пахнет,по 46р.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5490
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Выбор молока и молочной продукции.

Сообщение ivanes » 13 фев 2017, 12:52

Молококомбинат рязанский повысил на Отборное рязанское молоко. 3,2% жирности стоит 65 руб,2,5% - 68 руб,1,5% - 71 руб
за пакет 1л. Яйцо рязанское "Окское" С1 стоит 59 руб,отборное-84 руб за десяток.
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Ded
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 19 авг 2010, 21:35

Re: Выбор молока и молочной продукции.

Сообщение Ded » 15 фев 2017, 17:40

Качество молока легко проверить попробовав сделать из него сметану творог и затем из сметаны масло(конечно не из долгоиграющего,) Или попробуйте сбить масло из магазинной сметаны.Желаю успеха!
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

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