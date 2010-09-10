Выбор молока и молочной продукции.
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Re: Выбор молока и молочной продукции.
Весёлая Буренка,кажется саратовское.Коровой пахнет,по 46р.
Re: Выбор молока и молочной продукции.
Молококомбинат рязанский повысил на Отборное рязанское молоко. 3,2% жирности стоит 65 руб,2,5% - 68 руб,1,5% - 71 руб
за пакет 1л. Яйцо рязанское "Окское" С1 стоит 59 руб,отборное-84 руб за десяток.
за пакет 1л. Яйцо рязанское "Окское" С1 стоит 59 руб,отборное-84 руб за десяток.
Re: Выбор молока и молочной продукции.
Качество молока легко проверить попробовав сделать из него сметану творог и затем из сметаны масло(конечно не из долгоиграющего,) Или попробуйте сбить масло из магазинной сметаны.Желаю успеха!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
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