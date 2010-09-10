Сообщение Ded » 15 фев 2017, 17:40

Качество молока легко проверить попробовав сделать из него сметану творог и затем из сметаны масло(конечно не из долгоиграющего,) Или попробуйте сбить масло из магазинной сметаны.Желаю успеха!