Сырное фондю!
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Сырное фондю!
Где в Рязани можно поесть сырное фондю?Кто знает?
Re: Сырное фондю!
Можно самому приготовить, если купить фондюшницу - и вкуснее, и дешевле гораздо!
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