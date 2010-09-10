Сырное фондю!

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Jubo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 09:41

Сырное фондю!

Сообщение Jubo » 23 июн 2016, 09:43

Где в Рязани можно поесть сырное фондю?Кто знает? :D
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Сырное фондю!

Сообщение Stivvi » Сегодня, 01:02

Можно самому приготовить, если купить фондюшницу - и вкуснее, и дешевле гораздо!
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