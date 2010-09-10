Сырное фондю!
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Сырное фондю!
Где в Рязани можно поесть сырное фондю?Кто знает?
Re: Сырное фондю!
Можно самому приготовить, если купить фондюшницу - и вкуснее, и дешевле гораздо!
Re: Сырное фондю!
Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции
здесь есть место для вашей рекламы xD
3 сообщения • Страница 1 из 1
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