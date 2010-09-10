Сырное фондю!

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Jubo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 09:41

Сырное фондю!

Сообщение Jubo » 23 июн 2016, 09:43

Где в Рязани можно поесть сырное фондю?Кто знает? :D
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Сырное фондю!

Сообщение Stivvi » 07 апр 2021, 01:02

Можно самому приготовить, если купить фондюшницу - и вкуснее, и дешевле гораздо!
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Сырное фондю!

Сообщение miskaoff » 07 апр 2021, 12:50

Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Сырное фондю!

Сообщение Stivvi » 08 апр 2021, 11:58

miskaoff писал(а):Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции

Да, знаю, что швейцарские сыры не только очень вкусные, но и полезные, если бы они еще и дешевле стоили, то было бы совсем хорошо) Но за деликатесы приходится платить)
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