Сообщение Stivvi » 08 апр 2021, 11:58

miskaoff писал(а): Конечно, вы можете и сами приготовить Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции

Да, знаю, что швейцарские сыры не только очень вкусные, но и полезные, если бы они еще и дешевле стоили, то было бы совсем хорошо) Но за деликатесы приходится платить)