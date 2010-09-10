Сырное фондю!
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Сырное фондю!
Где в Рязани можно поесть сырное фондю?Кто знает?
Re: Сырное фондю!
Можно самому приготовить, если купить фондюшницу - и вкуснее, и дешевле гораздо!
Re: Сырное фондю!
Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции
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Re: Сырное фондю!
miskaoff писал(а):Конечно, вы можете и сами приготовить фондю. Швейцария славиться своими сырами для фондюшницы, именно поэтому если решили приобрести этот гаджет для кухни, то не забудьте запастись качественным сыром для фондю, например, сыр Грюйер или ароматный сыр Фрибург, а лучше смеси сыров - так будет гораздо вкуснее. Фондю из швейцарских сыров - это не только очень вкусно, но и полезно, благодаря большому содержанию минералов и витаминов в сырах из Швеции
Да, знаю, что швейцарские сыры не только очень вкусные, но и полезные, если бы они еще и дешевле стоили, то было бы совсем хорошо) Но за деликатесы приходится платить)
Re: Сырное фондю!
Люблю фондю.
Простое сырное фондю
Такое простое сырное фондю можно подавать с яблоками и кусочками хлеба.
Продукты
Сыр грюйер (измельченный на терке) - 150 г
Сыр эмменталь (измельченный на терке) - 150 г
Чеснок - 1 зубок
Вино белое сухое - 1 стакан
Крахмал кукурузный - 1 ст. л.
Коньяк - 1 ч. л.
Соль
Перец черный молотый
Мускатный орех молотый
Яблоки - по желанию
Кубики хлеба - по желанию
1. Небольшой сотейник натереть изнутри чесноком. Налить в сотейник вино, довести до кипения. Насыпать в кипящее вино крахмал и коньяк, размешать.
2. Высыпать в сотейник весь сыр, соль, перец и мускатный орех, хорошо перемешать.
Подавать такой сырный соус хорошо с ломтиками яблок и кубиками хлеба (по желанию).
Простое сырное фондю
Такое простое сырное фондю можно подавать с яблоками и кусочками хлеба.
Продукты
Сыр грюйер (измельченный на терке) - 150 г
Сыр эмменталь (измельченный на терке) - 150 г
Чеснок - 1 зубок
Вино белое сухое - 1 стакан
Крахмал кукурузный - 1 ст. л.
Коньяк - 1 ч. л.
Соль
Перец черный молотый
Мускатный орех молотый
Яблоки - по желанию
Кубики хлеба - по желанию
1. Небольшой сотейник натереть изнутри чесноком. Налить в сотейник вино, довести до кипения. Насыпать в кипящее вино крахмал и коньяк, размешать.
2. Высыпать в сотейник весь сыр, соль, перец и мускатный орех, хорошо перемешать.
Подавать такой сырный соус хорошо с ломтиками яблок и кубиками хлеба (по желанию).
5 сообщений • Страница 1 из 1
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