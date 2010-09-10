Кража крестов

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AnnaCh
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2016, 13:21

Кража крестов

Сообщение AnnaCh » 25 июн 2016, 13:38

Добрый день!

Хочу сообщить, что на Богородском кладбище г. Рязани украдены кресты. Сегодня муж поехал покрасить оградку и обнаружил, что пропал с могилки крест. На соседних могилках так же частично отсутствуют кресты. Захоронение находится где конечная автобуса №2, самое дальнее от остановки, ближе к деревьям. Точнее объяснить не могу.
В администрации кладбища развели руками.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3406
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Кража крестов

Сообщение Vredtech » 27 июн 2016, 20:24

taranovaolya писал(а):позакрывайте пункты приема металла


Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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AnnaCh
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июн 2016, 13:21

Re: Кража крестов

Сообщение AnnaCh » 28 июн 2016, 14:30

Vredtech писал(а):
taranovaolya писал(а):позакрывайте пункты приема металла


Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса.


Вы правы, украдены металлические кресты, но мы всей семьей думаем, что скорее всего их продадут заново, все захоронения новые, у нас недавно только 40 дней было, крест был в идеальном состоянии. Но ваш вариант, тоже имеет место быть.

Забыла написать, в администрации кладбища, мне сказали, что ранее крали пластиковые вазы для цветов, потом таблички с крестов скручивали. А они до сих пор ничего не предприняли. Сказали только, что скоро закроют проезд внутрь кладбища, но согласитесь, кому надо будет, тот все-равно найдет способ украсть... через забор в конце концов перекинет, а там и машина...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5607
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Кража крестов

Сообщение ivanes » 28 июн 2016, 20:03

У нас украли подставку для доски.она из нержавейки-трубы диам.40 мм. Сысоевское кладбище 1992г
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Radoshka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 10:41

Re: Кража крестов

Сообщение Radoshka » 08 июл 2016, 19:35

AnnaCh писал(а):но согласитесь, кому надо будет, тот все-равно найдет способ украсть... через забор в конце концов перекинет, а там и машина...


Закрывай, не закрывай - всё равно утащат. А воруют так нагло, потому что администрации кладбища всё до фени
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ИнтерДизайн
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)

Сообщение ИнтерДизайн » 8 минут назад

Роза Библиотека 1-дв.(белый/золото)
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