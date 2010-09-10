Сообщение AnnaCh » 28 июн 2016, 14:30

Vredtech писал(а): taranovaolya писал(а): позакрывайте пункты приема металла



Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса. Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса.

Вы правы, украдены металлические кресты, но мы всей семьей думаем, что скорее всего их продадут заново, все захоронения новые, у нас недавно только 40 дней было, крест был в идеальном состоянии. Но ваш вариант, тоже имеет место быть.Забыла написать, в администрации кладбища, мне сказали, что ранее крали пластиковые вазы для цветов, потом таблички с крестов скручивали. А они до сих пор ничего не предприняли. Сказали только, что скоро закроют проезд внутрь кладбища, но согласитесь, кому надо будет, тот все-равно найдет способ украсть... через забор в конце концов перекинет, а там и машина...