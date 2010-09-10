Кража крестов
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Кража крестов
Добрый день!
Хочу сообщить, что на Богородском кладбище г. Рязани украдены кресты. Сегодня муж поехал покрасить оградку и обнаружил, что пропал с могилки крест. На соседних могилках так же частично отсутствуют кресты. Захоронение находится где конечная автобуса №2, самое дальнее от остановки, ближе к деревьям. Точнее объяснить не могу.
В администрации кладбища развели руками.
Хочу сообщить, что на Богородском кладбище г. Рязани украдены кресты. Сегодня муж поехал покрасить оградку и обнаружил, что пропал с могилки крест. На соседних могилках так же частично отсутствуют кресты. Захоронение находится где конечная автобуса №2, самое дальнее от остановки, ближе к деревьям. Точнее объяснить не могу.
В администрации кладбища развели руками.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Кража крестов
taranovaolya писал(а):позакрывайте пункты приема металла
Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Кража крестов
Vredtech писал(а):taranovaolya писал(а):позакрывайте пункты приема металла
Ты вы шо? На святое покушаетесь? Это ж дойная корова нашей экономики и малого бизнеса.
Вы правы, украдены металлические кресты, но мы всей семьей думаем, что скорее всего их продадут заново, все захоронения новые, у нас недавно только 40 дней было, крест был в идеальном состоянии. Но ваш вариант, тоже имеет место быть.
Забыла написать, в администрации кладбища, мне сказали, что ранее крали пластиковые вазы для цветов, потом таблички с крестов скручивали. А они до сих пор ничего не предприняли. Сказали только, что скоро закроют проезд внутрь кладбища, но согласитесь, кому надо будет, тот все-равно найдет способ украсть... через забор в конце концов перекинет, а там и машина...
Re: Кража крестов
У нас украли подставку для доски.она из нержавейки-трубы диам.40 мм. Сысоевское кладбище 1992г
Re: Кража крестов
AnnaCh писал(а):но согласитесь, кому надо будет, тот все-равно найдет способ украсть... через забор в конце концов перекинет, а там и машина...
Закрывай, не закрывай - всё равно утащат. А воруют так нагло, потому что администрации кладбища всё до фени
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 мар 2017, 13:58
7 сообщений • Страница 1 из 1
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