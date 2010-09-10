Искрит проводка.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Искрит проводка.

Сообщение Anyta » 27 июн 2016, 22:11

Позвоните лучше частному электрику, 21 век на дворе. Вызов электрика вполне себе рядовое мероприятие, особенно если всего лишь выключатель поменять. Профессионалы из фирм и даже из жэков так подрабатывают в свободное время. Вот контакты нашего тут молодец мальчик, нормально все делает и цены демократичные, и в дверях не стоит с выразительным взглядом в ожидании чаевых, как жэковский.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.

Сообщение termo101 » 30 июн 2016, 20:27

Чет попахивает тихим бердом. Выключатель по умолчанию не может искрить. Там 3 (2) провода. Один входящий фазный 2 выходных на освещение наверх уходят. Сложнее с проходными, но фу и фу... Плюс она вся пластиковая кроме каркаса и на корпус там не может пробивать... Я как станиславский "не верю"...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5703
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Искрит проводка.

Сообщение ivanes » 01 июл 2016, 12:52

Искрит контакты в выключателе. Лучше заменить выключатель.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Искрит проводка.

Сообщение Колхозник » 02 июл 2016, 12:51

Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3420
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Искрит проводка.

Сообщение Vredtech » 02 июл 2016, 20:02

Колхозник писал(а):Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.


А вообще - сценарий хороший :D Трагедь в стиле "комедь". Криворукий муж, искрящий выключатель, вызов "мужа на час". Прямо как в старые добрые времена немецкий кинематограф "дас ист фантастишь!" :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 502
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.

Сообщение termo101 » 02 июл 2016, 20:37

На самом деле, идея "муж на час" очень неплоха. Только всё заканчивается всегда через жопу. У меня знакомый с этого начинал, теперь квартиры берёт под отделку.. маркетинг, он, сука, рулит...
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kosedoy61
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:06

Re: Искрит проводка.

Сообщение kosedoy61 » Сегодня, 20:40

Я лично доверился профи,но покупал,вернее заказывал кабеля и разные электро прибамбасы тут http://www.rucabel.ru/ .Сам я в электрике ни бум бум,по этому и доверил всё мастеру.Знаю одно,что с этим шутить нельзя!!!От проводки очень многое зависит.И Вам всем советую,если не знаете,то лучше не экспериментирвать.Найдите хорошего мастера и будете спокойны.
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