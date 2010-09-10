Искрит проводка.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: Искрит проводка.
Позвоните лучше частному электрику, 21 век на дворе. Вызов электрика вполне себе рядовое мероприятие, особенно если всего лишь выключатель поменять. Профессионалы из фирм и даже из жэков так подрабатывают в свободное время. Вот контакты нашего тут молодец мальчик, нормально все делает и цены демократичные, и в дверях не стоит с выразительным взглядом в ожидании чаевых, как жэковский.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 502
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.
Чет попахивает тихим бердом. Выключатель по умолчанию не может искрить. Там 3 (2) провода. Один входящий фазный 2 выходных на освещение наверх уходят. Сложнее с проходными, но фу и фу... Плюс она вся пластиковая кроме каркаса и на корпус там не может пробивать... Я как станиславский "не верю"...
Re: Искрит проводка.
Искрит контакты в выключателе. Лучше заменить выключатель.
Re: Искрит проводка.
Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3420
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Искрит проводка.
Колхозник писал(а):Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
А вообще - сценарий хороший Трагедь в стиле "комедь". Криворукий муж, искрящий выключатель, вызов "мужа на час". Прямо как в старые добрые времена немецкий кинематограф "дас ист фантастишь!"
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 502
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.
На самом деле, идея "муж на час" очень неплоха. Только всё заканчивается всегда через жопу. У меня знакомый с этого начинал, теперь квартиры берёт под отделку.. маркетинг, он, сука, рулит...
Re: Искрит проводка.
Я лично доверился профи,но покупал,вернее заказывал кабеля и разные электро прибамбасы тут http://www.rucabel.ru/ .Сам я в электрике ни бум бум,по этому и доверил всё мастеру.Знаю одно,что с этим шутить нельзя!!!От проводки очень многое зависит.И Вам всем советую,если не знаете,то лучше не экспериментирвать.Найдите хорошего мастера и будете спокойны.
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