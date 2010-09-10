Сообщение Колхозник » 02 июл 2016, 12:51

Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)