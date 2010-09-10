Искрит проводка.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: Искрит проводка.
Позвоните лучше частному электрику, 21 век на дворе. Вызов электрика вполне себе рядовое мероприятие, особенно если всего лишь выключатель поменять. Профессионалы из фирм и даже из жэков так подрабатывают в свободное время. Вот контакты нашего тут молодец мальчик, нормально все делает и цены демократичные, и в дверях не стоит с выразительным взглядом в ожидании чаевых, как жэковский.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 505
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.
Чет попахивает тихим бердом. Выключатель по умолчанию не может искрить. Там 3 (2) провода. Один входящий фазный 2 выходных на освещение наверх уходят. Сложнее с проходными, но фу и фу... Плюс она вся пластиковая кроме каркаса и на корпус там не может пробивать... Я как станиславский "не верю"...
Re: Искрит проводка.
Искрит контакты в выключателе. Лучше заменить выключатель.
Re: Искрит проводка.
Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3555
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Искрит проводка.
Колхозник писал(а):Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
А вообще - сценарий хороший Трагедь в стиле "комедь". Криворукий муж, искрящий выключатель, вызов "мужа на час". Прямо как в старые добрые времена немецкий кинематограф "дас ист фантастишь!"
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 505
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.
На самом деле, идея "муж на час" очень неплоха. Только всё заканчивается всегда через жопу. У меня знакомый с этого начинал, теперь квартиры берёт под отделку.. маркетинг, он, сука, рулит...
Re: Искрит проводка.
Не лучше обратиться в специальную фирму которая занимается электрикой?
Re: Искрит проводка.
Все дело может быть просто в устаревшей проводке. У нас дом старый, достался по наследству от бабушки, лампочки часто перегорали, те что не перегорели, мелькали как фильме ужасов, свет тусклый, как в погребе. Бывало, включаешь микроволновку и бойлер одновременно и электричество в доме вырубается. Вызвали электрика, оказалось, что проводка у нас еще с советских времен, ей лет как 30, алюминиевая, просто устарела, окислилась местами, и от большого количества техники просто не выдерживает и перегревается. В общем, заменили старую алюминиевую на медную http://vse-e.com/kabel-i-provod/medniy и все проблемы прекратились, наставили автоматов на каждый контур, в том числе, на бойлер и теплый пол, работает на ура!
Re: Искрит проводка.
Купи недорогой мультиметр STURM https://www.bigam.ru/product/multimetr-sturm-mm-12021-640441/ да пройдись по цепи, может где обрыв. Напряжение проверь. Вещь нужная и по любому в дальнейшем пригодится. А нет, так продашь. сейчас акция в БИГАМ купишь в половину дешевле и продашь по своей цене, так то они везде по тысяче стоят.
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