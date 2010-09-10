Искрит проводка.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Искрит проводка.

Сообщение Anyta » 27 июн 2016, 22:11

Позвоните лучше частному электрику, 21 век на дворе. Вызов электрика вполне себе рядовое мероприятие, особенно если всего лишь выключатель поменять. Профессионалы из фирм и даже из жэков так подрабатывают в свободное время. Вот контакты нашего тут молодец мальчик, нормально все делает и цены демократичные, и в дверях не стоит с выразительным взглядом в ожидании чаевых, как жэковский.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.

Сообщение termo101 » 30 июн 2016, 20:27

Чет попахивает тихим бердом. Выключатель по умолчанию не может искрить. Там 3 (2) провода. Один входящий фазный 2 выходных на освещение наверх уходят. Сложнее с проходными, но фу и фу... Плюс она вся пластиковая кроме каркаса и на корпус там не может пробивать... Я как станиславский "не верю"...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6949
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Искрит проводка.

Сообщение ivanes » 01 июл 2016, 12:52

Искрит контакты в выключателе. Лучше заменить выключатель.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3626
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Искрит проводка.

Сообщение Колхозник » 02 июл 2016, 12:51

Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3658
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Искрит проводка.

Сообщение Vredtech » 02 июл 2016, 20:02

Колхозник писал(а):Тема попахивает нелепой рекламой в бот-стиле. Сейчас стало модно и в реальной жизни жить как интернет-бот. Рекомендую всем прислушиваться к советам ботов, так оно правильней, самому думать не надо.


А вообще - сценарий хороший :D Трагедь в стиле "комедь". Криворукий муж, искрящий выключатель, вызов "мужа на час". Прямо как в старые добрые времена немецкий кинематограф "дас ист фантастишь!" :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Искрит проводка.

Сообщение termo101 » 02 июл 2016, 20:37

На самом деле, идея "муж на час" очень неплоха. Только всё заканчивается всегда через жопу. У меня знакомый с этого начинал, теперь квартиры берёт под отделку.. маркетинг, он, сука, рулит...
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Искрит проводка.

Сообщение Aota » 11 окт 2017, 17:12

Не лучше обратиться в специальную фирму которая занимается электрикой?
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Искрит проводка.

Сообщение nekit1984 » 22 окт 2017, 22:46

Все дело может быть просто в устаревшей проводке. У нас дом старый, достался по наследству от бабушки, лампочки часто перегорали, те что не перегорели, мелькали как фильме ужасов, свет тусклый, как в погребе. Бывало, включаешь микроволновку и бойлер одновременно и электричество в доме вырубается. Вызвали электрика, оказалось, что проводка у нас еще с советских времен, ей лет как 30, алюминиевая, просто устарела, окислилась местами, и от большого количества техники просто не выдерживает и перегревается. В общем, заменили старую алюминиевую на медную http://vse-e.com/kabel-i-provod/medniy и все проблемы прекратились, наставили автоматов на каждый контур, в том числе, на бойлер и теплый пол, работает на ура!
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Искрит проводка.

Сообщение MILAh » 23 фев 2018, 14:08

Купи недорогой мультиметр STURM https://www.bigam.ru/product/multimetr-sturm-mm-12021-640441/ да пройдись по цепи, может где обрыв. Напряжение проверь. Вещь нужная и по любому в дальнейшем пригодится. А нет, так продашь. сейчас акция в БИГАМ купишь в половину дешевле и продашь по своей цене, так то они везде по тысяче стоят.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Искрит проводка.

Сообщение Anatup » 31 авг 2018, 14:58

Я давно хотела купить себе аккумуляторную отвертку, а то сил нет крутить обычную. А это просматривая интернет магазины, попала на страницы магазина Мастершоп, а тут Аккумуляторная отвертка https://mastershop.store/collection/akk ... e-otvertki. Вот и решила купить не раздумывая. Ребята перезвонили, рассказали про нее и на следующий день привезли.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Искрит проводка.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 17:25

Кстати у меня тоже были проблемы с проводкой в доме. Сосед порекомендовал этот магазин электрооборудования : https://www.elec-transfer.ru/ Где я приобрел кабель, выключатели. И вместе соседом , он электрик заменили всю проводку. В интернет-магазине Элек-Трансфер большой выбор электрооборудования.
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