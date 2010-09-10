Антихрист и второе пришествие.
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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Антихрист и второе пришествие.
Многие читатели, возможно, осудят меня-- эта тема полна тайн, и тем более она священна. Открыть этот занавес, увидеть этот замысел. И попытаться донести этот взгляд... Представьте, что всё в этом мире происходит по Божьему замыслу. Реки, леса, животные, птицы… И человек, как последний венец этого замысла. Эти высшие творения, называющие себя людьми. Познающие себя и пытающие творить себя. Человек во все времена хотел познать себя, пытался изменить этот мир, предвидеть, и более того, повлиять на будущее. Миссия России в этом замысле велика и священна. Действительно, можно сказать, она избрана самим Богом. После того, как Русь приняла христианство, она стала она стала частью Христа. Дух и плоть жили с именем Христа. Русь молилась, и жила во Христе. Но вот пришло время другое. Тяжёлое для церкви, но нужное для Бога. Сто лет назад пришло время Антихриста. В нём нет конкретного человека, в нём есть дух. Дух в каждом человеке. И сносились храмы, и отрекались от веры и гнали священников. И создали подобное Богу и вознесли себя. Да только в «радости» в этой пришлось познать печали и скорбь. И поняли, что нет искренней любви, как любви к Богу. И стали каяться они и молиться. Как дитё, отрекшееся от родителей, понимает что нет родней отца и матери, так и тут. И как увидел дитё их снова, так понимает какую ошибку сотворил. И стал любить он их сильнее прежнего. Как будто воскресли они. Вот так и с народом нашим. В этом и есть пришествие. Да простит меня Господь.
Re: Антихрист и второе пришествие.
И вы во все это верите ?
Re: Антихрист и второе пришествие.
В вере спасение. Тот, кто живёт без веры, тот фактически не живёт. Хотите вы этого или нет, но человечество придёт к тому, чему учил нас Христос--к любви, состраданию, милосердию. Этому учат нас все религии. Не нами они придуманы и не нам их отрицать. Но божий замысел придуман человеком, как бы богохульно это не звучало. И он заложен в языке. Язык--как код.
Re: Антихрист и второе пришествие
О, татарский проповедник проснулся! Давай лечи подлецов.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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