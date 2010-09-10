Сообщение раф » 27 июн 2016, 23:33

Многие читатели, возможно, осудят меня-- эта тема полна тайн, и тем более она священна. Открыть этот занавес, увидеть этот замысел. И попытаться донести этот взгляд... Представьте, что всё в этом мире происходит по Божьему замыслу. Реки, леса, животные, птицы… И человек, как последний венец этого замысла. Эти высшие творения, называющие себя людьми. Познающие себя и пытающие творить себя. Человек во все времена хотел познать себя, пытался изменить этот мир, предвидеть, и более того, повлиять на будущее. Миссия России в этом замысле велика и священна. Действительно, можно сказать, она избрана самим Богом. После того, как Русь приняла христианство, она стала она стала частью Христа. Дух и плоть жили с именем Христа. Русь молилась, и жила во Христе. Но вот пришло время другое. Тяжёлое для церкви, но нужное для Бога. Сто лет назад пришло время Антихриста. В нём нет конкретного человека, в нём есть дух. Дух в каждом человеке. И сносились храмы, и отрекались от веры и гнали священников. И создали подобное Богу и вознесли себя. Да только в «радости» в этой пришлось познать печали и скорбь. И поняли, что нет искренней любви, как любви к Богу. И стали каяться они и молиться. Как дитё, отрекшееся от родителей, понимает что нет родней отца и матери, так и тут. И как увидел дитё их снова, так понимает какую ошибку сотворил. И стал любить он их сильнее прежнего. Как будто воскресли они. Вот так и с народом нашим. В этом и есть пришествие. Да простит меня Господь.