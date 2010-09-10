Давайте проголосуем за Рязань
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Давайте проголосуем за Рязань
Обещают новые банкноты 200 и 2000 рублей
Выбирают символы для них, давайте все дружно внесем Рязань, а символ - РГРТУ и Кремль
все вот тут
http://твоя-россия.рф/
Выбирают символы для них, давайте все дружно внесем Рязань, а символ - РГРТУ и Кремль
все вот тут
http://твоя-россия.рф/
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Давайте проголосуем за Рязань
ВРУНГЕЛЬ писал(а):давайте все дружно внесем Рязань, а символ - РГРТУ и Кремль
все вот тут
http://твоя-россия.рф/
А, давайте!
Только живи, и до всего доживешь
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Давайте проголосуем за Рязань
Гуд ))) ибо нефиг.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта, проголосовать за понравившийся может каждый – регистрироваться для этого не нужно.
Там РЯЗАНЬ пока на 50 месте,за неё отдали 3651 голос
Там РЯЗАНЬ пока на 50 месте,за неё отдали 3651 голос
Re: Давайте проголосуем за Рязань
На этой дате закончился рязанский патриотизм. 28.06.2016г
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Давайте проголосуем за Рязань
ivanes писал(а):На этой дате закончился рязанский патриотизм. 28.06.2016г
Рязанцы - люди скромные. В сетях не вопят, но дело делают.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
ОЧЕНЬ СКРОМНЫЕ РЯЗАНЦЫ. От этого беднеют. Патриотизма мало,но долгов много.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
Потеря имиджа Рязани и только. Не ищите его.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
Вертолетов мало осталось.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
Не надо вспоминать. Или я вспомню всю идеологию Рязани.Где Рязань в Золотом кольце России? Нема.
Где первенство области в выращивании лука и огурцов? Спасский район поставлял лук в Тульскую обл. Рязанские огурцы славились у покупателей. Где рязанская водка? нема. Все профукали.
Не ищите имидж в Интернете. Там его нет. Пора занимайся старик с большим пед.стажем тролингом-болтавней.
Я показал Польско-рязанскую дружбу. Скоро выложу документы по продажам земли.
Был один вертолет МИ-8 у завода Кр.знамя.На нем улетел в неизвестном направлении весь состав облсовета и с ним Л.Хитрун. Нет больше вертолетов в Протасово. Гонки авто там ныне. Профукали все и вся.
Где первенство области в выращивании лука и огурцов? Спасский район поставлял лук в Тульскую обл. Рязанские огурцы славились у покупателей. Где рязанская водка? нема. Все профукали.
Не ищите имидж в Интернете. Там его нет. Пора занимайся старик с большим пед.стажем тролингом-болтавней.
Я показал Польско-рязанскую дружбу. Скоро выложу документы по продажам земли.
Был один вертолет МИ-8 у завода Кр.знамя.На нем улетел в неизвестном направлении весь состав облсовета и с ним Л.Хитрун. Нет больше вертолетов в Протасово. Гонки авто там ныне. Профукали все и вся.
Re: Давайте проголосуем за Рязань
Ты профукал, гад и укатил в Москальск. Разве не правда?
И все вертолеты продал!
И все вертолеты продал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 08:17
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