Сообщение ivanes » 02 сен 2016, 19:22

Не надо вспоминать. Или я вспомню всю идеологию Рязани.Где Рязань в Золотом кольце России? Нема.

Где первенство области в выращивании лука и огурцов? Спасский район поставлял лук в Тульскую обл. Рязанские огурцы славились у покупателей. Где рязанская водка? нема. Все профукали.

Не ищите имидж в Интернете. Там его нет. Пора занимайся старик с большим пед.стажем тролингом-болтавней.

Я показал Польско-рязанскую дружбу. Скоро выложу документы по продажам земли.

Был один вертолет МИ-8 у завода Кр.знамя.На нем улетел в неизвестном направлении весь состав облсовета и с ним Л.Хитрун. Нет больше вертолетов в Протасово. Гонки авто там ныне. Профукали все и вся.