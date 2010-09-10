Давайте проголосуем за Рязань

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 28 июн 2016, 14:55

Обещают новые банкноты 200 и 2000 рублей
Выбирают символы для них, давайте все дружно внесем Рязань, а символ - РГРТУ и Кремль
все вот тут
http://твоя-россия.рф/
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение Дед Анатольич » 28 июн 2016, 16:38

ВРУНГЕЛЬ писал(а):давайте все дружно внесем Рязань, а символ - РГРТУ и Кремль
все вот тут
http://твоя-россия.рф/

А, давайте!
Только живи, и до всего доживешь
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3388
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение Vredtech » 28 июн 2016, 19:18

Гуд ))) ибо нефиг.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ivanes » 28 июн 2016, 20:06

На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта, проголосовать за понравившийся может каждый – регистрироваться для этого не нужно.
Там РЯЗАНЬ пока на 50 месте,за неё отдали 3651 голос
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ivanes » 02 июл 2016, 17:06

На этой дате закончился рязанский патриотизм. 28.06.2016г
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3388
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение Vredtech » 02 июл 2016, 19:03

ivanes писал(а):На этой дате закончился рязанский патриотизм. 28.06.2016г


Рязанцы - люди скромные. В сетях не вопят, но дело делают.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ivanes » 03 июл 2016, 09:58

ОЧЕНЬ СКРОМНЫЕ РЯЗАНЦЫ. От этого беднеют. Патриотизма мало,но долгов много.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ivanes » 01 сен 2016, 18:42

Потеря имиджа Рязани и только. Не ищите его.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение UNCLE1911 » 02 сен 2016, 16:20

Вертолетов мало осталось.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5531
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение ivanes » 02 сен 2016, 19:22

Не надо вспоминать. Или я вспомню всю идеологию Рязани.Где Рязань в Золотом кольце России? Нема.
Где первенство области в выращивании лука и огурцов? Спасский район поставлял лук в Тульскую обл. Рязанские огурцы славились у покупателей. Где рязанская водка? нема. Все профукали.
Не ищите имидж в Интернете. Там его нет. Пора занимайся старик с большим пед.стажем тролингом-болтавней.
Я показал Польско-рязанскую дружбу. Скоро выложу документы по продажам земли.
Был один вертолет МИ-8 у завода Кр.знамя.На нем улетел в неизвестном направлении весь состав облсовета и с ним Л.Хитрун. Нет больше вертолетов в Протасово. Гонки авто там ныне. Профукали все и вся.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Давайте проголосуем за Рязань

Сообщение UNCLE1911 » 03 сен 2016, 19:11

Ты профукал, гад и укатил в Москальск. Разве не правда?
И все вертолеты продал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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TrevorEduck
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 08:17

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