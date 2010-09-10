где купить квартиру?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июн 2016, 15:01
где купить квартиру?
Нужен совет знающих город. Буду благодарна за помощь. Предстоит покупать квартиру поэтому хотелось узнать у людей, знающих ситуацию изнутри. Нужен спальный район, желательно новострой, но вторичка, но самое главное, чтобы район был благополучным, чтобы можно было спокойно отпускать мальчишку гулять на улицу, ну и желательно наличие хорошей школы в пределах разумной досягаемости.
Re: где купить квартиру?
Занимаемся строительством домов, люди всегда спрашивают где вы находите такие методы строительства, такие планы домов интересные, да и дешево так строите ?Всегда говорим , что в интернете на remoo.ru. Материалы также заказываем в интернете, У нас на строительство частных домов уходит 3-4 месяца. Совет даю вам не покупать квартиру , а построить свой частный дом, это будет дороже но лучше.
Фото -- http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016 ... na-6-6.jpg -- Фото
Фото -- http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016 ... na-6-6.jpg -- Фото
Re: где купить квартиру?
А меня интересует тот же вопрос только хотим взять квартиру в Москве
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