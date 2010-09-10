Сообщение Викуся2016 » 29 июн 2016, 15:35

Нужен совет знающих город. Буду благодарна за помощь. Предстоит покупать квартиру поэтому хотелось узнать у людей, знающих ситуацию изнутри. Нужен спальный район, желательно новострой, но вторичка, но самое главное, чтобы район был благополучным, чтобы можно было спокойно отпускать мальчишку гулять на улицу, ну и желательно наличие хорошей школы в пределах разумной досягаемости.