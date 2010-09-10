где купить квартиру?

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Викуся2016
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 15:01

где купить квартиру?

Сообщение Викуся2016 » 29 июн 2016, 15:35

Нужен совет знающих город. Буду благодарна за помощь. Предстоит покупать квартиру поэтому хотелось узнать у людей, знающих ситуацию изнутри. Нужен спальный район, желательно новострой, но вторичка, но самое главное, чтобы район был благополучным, чтобы можно было спокойно отпускать мальчишку гулять на улицу, ну и желательно наличие хорошей школы в пределах разумной досягаемости.
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Rodik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 01:52

Re: где купить квартиру?

Сообщение Rodik » 08 июл 2016, 01:58

Занимаемся строительством домов, люди всегда спрашивают где вы находите такие методы строительства, такие планы домов интересные, да и дешево так строите ?Всегда говорим , что в интернете на remoo.ru. Материалы также заказываем в интернете, У нас на строительство частных домов уходит 3-4 месяца. Совет даю вам не покупать квартиру , а построить свой частный дом, это будет дороже но лучше.
Фото -- http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016 ... na-6-6.jpg -- Фото
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: где купить квартиру?

Сообщение VasiLissa » Вчера, 19:42

А меня интересует тот же вопрос только хотим взять квартиру в Москве
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: где купить квартиру?

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 21:09

VasiLissa, мы с мужем 2 года назад купили сыну квартиру в новом доме, объявление нашли на сайте ГдеЭтотДом.Ру. Можете там посмотреть какие сейчас есть новостройки москвы и приценится. На сайте предоставлены все контакты, фото планировок и описание каждого ЖК.
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