Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
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Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Администрация Сочи запретила отдыхающим посещать местные пляжи в ночное время. Теперь приходить купаться можно будет с восьми часов утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба мэрии.
Как пояснили чиновники, сделано это для того, чтобы обезопасить граждан. «Зачастую люди, приезжая на отдых, теряют бдительность и относятся очень беспечно к своему здоровью и даже жизни», — заявили в пресс-службе.
«Большинство трагедий, как правило, связаны с тем, что гости идут купаться в море в состоянии алкогольного опьянения в ночное время», — добавили представители ведомства.
В дневное время на пляжах Сочи дежурят спасатели. Ночью там будут находиться сотрудники ЧОП, которые будут следить за выполнением запрета на посещение зон отдыха.
Как пояснили чиновники, сделано это для того, чтобы обезопасить граждан. «Зачастую люди, приезжая на отдых, теряют бдительность и относятся очень беспечно к своему здоровью и даже жизни», — заявили в пресс-службе.
«Большинство трагедий, как правило, связаны с тем, что гости идут купаться в море в состоянии алкогольного опьянения в ночное время», — добавили представители ведомства.
В дневное время на пляжах Сочи дежурят спасатели. Ночью там будут находиться сотрудники ЧОП, которые будут следить за выполнением запрета на посещение зон отдыха.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3367
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
klimoff писал(а):Администрация Сочи...
На кого работаем? В пользу "КрымНаш" или свежераспечатанной Турции?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
в иных странах-подобное правило в порядке вещей...klimoff писал(а):Как пояснили чиновники, сделано это для того, чтобы обезопасить граждан.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Vredtech писал(а):klimoff писал(а):Администрация Сочи...
На кого работаем? В пользу "КрымНаш" или свежераспечатанной Турции?
Да вроде сам по себе:)
Показалась интересной тема - закинул.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3367
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
klimoff писал(а):
Показалась интересной тема - закинул.
Ага. Прямо первым сообщением тут дофига таких сказочников видали, вон - ещё один парагваец пополз со своим спамом.
Цука, модератором что ли стать?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Vredtech писал(а):klimoff писал(а):Администрация Сочи...
На кого работаем? В пользу "КрымНаш" или свежераспечатанной Турции?
с пунктуационными ошибками? фтопку!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Скоро пойдут чарторы в Турцию.Но следует будет приобрести полный п а к ет медстраховки .От заболевания и доста- вки в Россию.МЧС весь бюджет потратила на ликвидацию наводнений и пожаров.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
ivanes писал(а):Скоро пойдут чарторы в Турцию.Но следует будет приобрести полный п а к ет медстраховки .От заболевания и доста- вки в Россию.МЧС весь бюджет потратила на ликвидацию наводнений и пожаров.
Да-да, дедушка... и доставку этим же... "чартором", в том же пакете. Ну, чтобы обязательно дошел, не утонул и не сгорел
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Будут платить за медстраховку по полному тарифу. МЧС истратил свой бюджет. Это примерно 100 $ за турпоход.
Это цена перелета в один конец.
Это цена перелета в один конец.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
ivanes писал(а):Будут платить за медстраховку по полному тарифу. МЧС истратил свой бюджет. Это примерно 100 $ за турпоход.
Это цена перелета в один конец.
дедушка..страховка на неделю для двоих-обойдется не более 1000 рупчиков...угомонись..а?!
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Это внутренняя страховка. В зарубежье значительно дороже со всеми страховыми случаями.
Теперь авиаперевозчики цену чартера снижают на 10% от рейсового полета. Убытки несут они. Турция готова платить 6 тыс долларов перевозчику за каждый чартерный рейс.
Теперь авиаперевозчики цену чартера снижают на 10% от рейсового полета. Убытки несут они. Турция готова платить 6 тыс долларов перевозчику за каждый чартерный рейс.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
гонишь.. "Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент Путин поручил Минтрансу и другим органам исполнительной власти принять меры для соответствующего информирования пассажиров, для организации их вывоза из турецких аэропортов, а также для обеспечения всем необходимым пассажиров, ожидающих вылета в Турцию в российских аэропортах до прояснения ситуации»."ivanes писал(а):Это внутренняя страховка. В зарубежье значительно дороже со всеми страховыми случаями.
Теперь авиаперевозчики цену чартера снижают на 10% от рейсового полета. Убытки несут они. Турция готова платить 6 тыс долларов перевозчику за каждый чартерный рейс.
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Вывозят из Турции по повышенным ценам.Цены повысили российские и турецкие перевозчики. Случай помог.
Пока не будет достаточного кол-ва пассажиров на Турцию цены на пролет сохранятся. Туда пока летят пустые салоны самолетов. Оттуда за 20 000 руб с чел. По путевкам в Турции находятся не более 1000 чел. Остальные сами по себе.Вот они не отдохнув собрали шмотки и домой. Туристы пока купаются.Не пропадать же деньгам,оплаченным туроператорам.
Москва -Анталия 20 марта 2017 Onur Air 15 147 руб.
Самолёты из России в Стамбул и в Анталию отправятся без пассажиров.
Пока не будет достаточного кол-ва пассажиров на Турцию цены на пролет сохранятся. Туда пока летят пустые салоны самолетов. Оттуда за 20 000 руб с чел. По путевкам в Турции находятся не более 1000 чел. Остальные сами по себе.Вот они не отдохнув собрали шмотки и домой. Туристы пока купаются.Не пропадать же деньгам,оплаченным туроператорам.
Москва -Анталия 20 марта 2017 Onur Air 15 147 руб.
Самолёты из России в Стамбул и в Анталию отправятся без пассажиров.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Вот так, заплатил деньги, а купаться в море когда хочется нельзя!
Я на российские курорты не поеду, смотреть на высокомерные лица и есть просрочку.
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Диски
Автомобильные диски
Автомобильные диски — это основная часть колеса автомобиля и является каркасом жесткости. Колесные диски имеют крепежные купить диски на авто в интернет магазине отверстия для монтажа и демонтажа. Размерности легковых, легкогрузовых, грузовых, и дисков для спец и сельскохозяйственной техники указываются в дюймах. Также колесные диски должны соответствовать ГОСТ ам.
Где купить диски на автомобиль в СПб
Доставка дисков по СПб
Оплата заказа производится при получении заказанных вами дисков.
Доставка дисков осуществляется в течении 1-3 рабочих дней.
Маркировка дисков
Пример маркировки диска 5,5J14 4*98 ET 44 DIA 58,1
5.5J — это посадочная ширина обода и тип закраины автомобильного диска.
Посадочная ширина диска измеряется в дюймах, т.е. в нашем случае пять с половиной дюймов или 139, 7 мм. Буква «J» указывает на тип закраины. Закраина типа «J» является самой распространенной, но также существуют автомобильные диски со следующими типами закраин: JJ — такие авто диски устанавливаются на полноприводные внедорожники, JK, K, B, D и P или L. Все модели легковых колесных дисков изготавливаются по ОСТ 37.001.429-86.
Следующая цифра «14» — она обозначает диаметр (высоту) диска в дюймах.
Далее цифры 4*98, первая цифра обозначает количество крепежных болтов, а вторая расстояние между ними.
ET 44 — это вылет диска. Измеряется в миллиметрах.
И последний параметр, это DIA 58,1. Это диаметр ступичного отверстия, измеряется в миллиметрах. Этот параметр должен в точности соответствовать посадочному цилиндру ступицы.
Перед установкой дисков на автомобиль
Прежде чем установить автомобильные диски на авто их необходимо отбалансировать в сборе с шинами. Для чего это необходимо? Данная процедура необходима для того, чтобы при движении колеса не били. Биение колес приводит вибрации кузова, что в свою очередь делает купить диски на авто в интернет магазине езду на автомобиле не комфортной и неравномерному износу резины, а также приводит в негодность некоторые части ходовой (ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги и др.).
После установки
После установки автомобильных дисков в сборе с шинами необходимо сделать развал-схождение или углы установки автомобильных колес. Делается это для того чтобы резина одетая на колесные диски прослужила дольше.
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Диски
Автомобильные диски
Автомобильные диски — это основная часть колеса автомобиля и является каркасом жесткости. Колесные диски имеют крепежные купить диски на авто в интернет магазине отверстия для монтажа и демонтажа. Размерности легковых, легкогрузовых, грузовых, и дисков для спец и сельскохозяйственной техники указываются в дюймах. Также колесные диски должны соответствовать ГОСТ ам.
Где купить диски на автомобиль в СПб
Доставка дисков по СПб
Оплата заказа производится при получении заказанных вами дисков.
Доставка дисков осуществляется в течении 1-3 рабочих дней.
Маркировка дисков
Пример маркировки диска 5,5J14 4*98 ET 44 DIA 58,1
5.5J — это посадочная ширина обода и тип закраины автомобильного диска.
Посадочная ширина диска измеряется в дюймах, т.е. в нашем случае пять с половиной дюймов или 139, 7 мм. Буква «J» указывает на тип закраины. Закраина типа «J» является самой распространенной, но также существуют автомобильные диски со следующими типами закраин: JJ — такие авто диски устанавливаются на полноприводные внедорожники, JK, K, B, D и P или L. Все модели легковых колесных дисков изготавливаются по ОСТ 37.001.429-86.
Следующая цифра «14» — она обозначает диаметр (высоту) диска в дюймах.
Далее цифры 4*98, первая цифра обозначает количество крепежных болтов, а вторая расстояние между ними.
ET 44 — это вылет диска. Измеряется в миллиметрах.
И последний параметр, это DIA 58,1. Это диаметр ступичного отверстия, измеряется в миллиметрах. Этот параметр должен в точности соответствовать посадочному цилиндру ступицы.
Перед установкой дисков на автомобиль
Прежде чем установить автомобильные диски на авто их необходимо отбалансировать в сборе с шинами. Для чего это необходимо? Данная процедура необходима для того, чтобы при движении колеса не били. Биение колес приводит вибрации кузова, что в свою очередь делает купить диски на авто в интернет магазине езду на автомобиле не комфортной и неравномерному износу резины, а также приводит в негодность некоторые части ходовой (ступичные подшипники, рулевые наконечники, рулевые тяги и др.).
После установки
После установки автомобильных дисков в сборе с шинами необходимо сделать развал-схождение или углы установки автомобильных колес. Делается это для того чтобы резина одетая на колесные диски прослужила дольше.
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http://koleso-fortuny.ru/
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