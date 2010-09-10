Сообщение klimoff » 11 июл 2016, 13:39

с восьми часов утра до восьми вечера

Администрация Сочи запретила отдыхающим посещать местные пляжи в ночное время. Теперь приходить купаться можно будет, сообщает пресс-служба мэрии.Как пояснили чиновники, сделано это для того, чтобы обезопасить граждан. «Зачастую люди, приезжая на отдых, теряют бдительность и относятся очень беспечно к своему здоровью и даже жизни», — заявили в пресс-службе.«Большинство трагедий, как правило, связаны с тем, что гости идут купаться в море в состоянии алкогольного опьянения в ночное время», — добавили представители ведомства.В дневное время на пляжах Сочи дежурят спасатели. Ночью там будут находиться сотрудники ЧОП, которые будут следить за выполнением запрета на посещение зон отдыха.