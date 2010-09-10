Вы азартный человек?

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Feankar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 01:10

Вы азартный человек?

Сообщение Feankar » 18 июл 2016, 17:26

Вот насколько вы азартный человек? Что по поводу азартных игр, казино, ставок на спортивные события, сталкивались с этим в реале или интернете? Какие были выигрыши? Я ставками на спорт давно уже увлекаюсь. Вот хотелось бы еще попробовать онлайн-казино, может быть, да вот только мало что об этом знаю.
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Feankar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 01:10

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Feankar » 19 июл 2016, 16:33

или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 440
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вы азартный человек?

Сообщение listen10 » 19 июл 2016, 19:49

Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)

Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Вы азартный человек?

Сообщение VTukalov » 21 июл 2016, 18:15

Я тоже ставками на спорт иногда занимаюсь. Это мне кажется наиболее оптимальным вариантом из всех азартных игр. Еще неплохо о покере отзываются, это для тех, кто умеет. А вообще читай отзывы игроков, кто на чем играет и какие результаты. Всем этим нужно заниматься и проникаться, на халяву ничего не получится.
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Feankar
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 01:10

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Feankar » 23 июл 2016, 15:28

listen10 писал(а):
Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)

Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.

Я то как раз и не склонен к азарту, играю чисто ради заработка, извлекаю прибыль и стараюсь адекватно смотреть на игру, только холодный расчет. Хотелось бы узнать мнения большинства по этому поводу.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 440
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вы азартный человек?

Сообщение listen10 » 24 июл 2016, 00:05

Feankar писал(а):
listen10 писал(а):
Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)

Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.

Я то как раз и не склонен к азарту, играю чисто ради заработка, извлекаю прибыль и стараюсь адекватно смотреть на игру, только холодный расчет. Хотелось бы узнать мнения большинства по этому поводу.

Если я малая часть большинства,то скажу. Игровой бизнес - неплохой способ пополнить дырявую казну.
Сделать фиксированные налоги на автомат,стол,пусть площадь,завернуть налоги по самое не могу.Это нужно подать по телеку максимально,мол боремся финансово на ваше благо,и все налоги пойдут в ПФ. :wink:
Народ схавает,так же как и,Турция - враг.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Вы азартный человек?

Сообщение VTukalov » 28 июл 2016, 09:40

В общем, мой совет такой - сначала нужно научиться играть, хорошо потренироваться на демо, а уж потом играть на реальные деньги.
Для учебы в помощь форумы, блоги, куча материалов в интернете. Но тоже, нужно правильно фильтровать эту информацию.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 440
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Вы азартный человек?

Сообщение listen10 » 29 июл 2016, 19:20

VTukalov писал(а):.

Могу дать адрес,где поиграть.
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Bezcer
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 23:28
Откуда: Москва

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Bezcer » 24 ноя 2016, 21:00

Совершенно не азартный человек.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Kirill23 » Вчера, 13:12

Ну вообще стараюсь приглушить это в себе, но что-то никак не получается)) люблю по большей части в казино порубиться, но правда сначала делал это без знания дела, потом вообще случайно наткнулся на статьи , могу скинуть тоже можете почитать casinozru.com/news/otkrytie-kazino-lucky-dragon-v-las-9856.html, довольно добротные, есть хотя бы адекватная и нормальная информация, да и вообще, там огромное количество полезных статей)
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Снежана805
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 14:35

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Снежана805 » Вчера, 14:42

Kirill23 писал(а):Ну вообще стараюсь приглушить это в себе, но что-то никак не получается)) люблю по большей части в казино порубиться, но правда сначала делал это без знания дела, потом вообще случайно наткнулся на статьи , могу скинуть тоже можете почитать casinozru.com/news/otkrytie-kazino-lucky-dragon-v-las-9856.html, довольно добротные, есть хотя бы адекватная и нормальная информация, да и вообще, там огромное количество полезных статей)


Полезных статей на тему как развести лоха))
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Вы азартный человек?

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 11:22

Снежана805 писал(а):
Полезных статей на тему как развести лоха))

Всмысле развести? Некоторые люди действительно этим увлекаются и ищут какую-либо информацию и внимают.
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