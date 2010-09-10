Сообщение Feankar » 18 июл 2016, 17:26

Вот насколько вы азартный человек? Что по поводу азартных игр, казино, ставок на спортивные события, сталкивались с этим в реале или интернете? Какие были выигрыши? Я ставками на спорт давно уже увлекаюсь. Вот хотелось бы еще попробовать онлайн-казино, может быть, да вот только мало что об этом знаю.