Вы азартный человек?
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Вы азартный человек?
Вот насколько вы азартный человек? Что по поводу азартных игр, казино, ставок на спортивные события, сталкивались с этим в реале или интернете? Какие были выигрыши? Я ставками на спорт давно уже увлекаюсь. Вот хотелось бы еще попробовать онлайн-казино, может быть, да вот только мало что об этом знаю.
Re: Вы азартный человек?
или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)
Re: Вы азартный человек?
Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)
Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.
Re: Вы азартный человек?
Я тоже ставками на спорт иногда занимаюсь. Это мне кажется наиболее оптимальным вариантом из всех азартных игр. Еще неплохо о покере отзываются, это для тех, кто умеет. А вообще читай отзывы игроков, кто на чем играет и какие результаты. Всем этим нужно заниматься и проникаться, на халяву ничего не получится.
Re: Вы азартный человек?
listen10 писал(а):Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)
Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.
Я то как раз и не склонен к азарту, играю чисто ради заработка, извлекаю прибыль и стараюсь адекватно смотреть на игру, только холодный расчет. Хотелось бы узнать мнения большинства по этому поводу.
Re: Вы азартный человек?
Feankar писал(а):listen10 писал(а):Feankar писал(а):или тут совсем нет тех, кто склонен к азарту?)
Если ты склонен к азарту,напиши мне в лс. Адрес дам. Вполне легальное заведение.
Я то как раз и не склонен к азарту, играю чисто ради заработка, извлекаю прибыль и стараюсь адекватно смотреть на игру, только холодный расчет. Хотелось бы узнать мнения большинства по этому поводу.
Если я малая часть большинства,то скажу. Игровой бизнес - неплохой способ пополнить дырявую казну.
Сделать фиксированные налоги на автомат,стол,пусть площадь,завернуть налоги по самое не могу.Это нужно подать по телеку максимально,мол боремся финансово на ваше благо,и все налоги пойдут в ПФ.
Народ схавает,так же как и,Турция - враг.
Re: Вы азартный человек?
В общем, мой совет такой - сначала нужно научиться играть, хорошо потренироваться на демо, а уж потом играть на реальные деньги.
Для учебы в помощь форумы, блоги, куча материалов в интернете. Но тоже, нужно правильно фильтровать эту информацию.
Для учебы в помощь форумы, блоги, куча материалов в интернете. Но тоже, нужно правильно фильтровать эту информацию.
Re: Вы азартный человек?
VTukalov писал(а):.
Могу дать адрес,где поиграть.
Re: Вы азартный человек?
Совершенно не азартный человек.
Re: Вы азартный человек?
Ну вообще стараюсь приглушить это в себе, но что-то никак не получается)) люблю по большей части в казино порубиться, но правда сначала делал это без знания дела, потом вообще случайно наткнулся на статьи , могу скинуть тоже можете почитать casinozru.com/news/otkrytie-kazino-lucky-dragon-v-las-9856.html, довольно добротные, есть хотя бы адекватная и нормальная информация, да и вообще, там огромное количество полезных статей)
Re: Вы азартный человек?
Снежана805 писал(а):
Полезных статей на тему как развести лоха))
Всмысле развести? Некоторые люди действительно этим увлекаются и ищут какую-либо информацию и внимают.
Re: Вы азартный человек?
Вообще не азартная я)
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