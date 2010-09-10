Куда обратиться за справкой о несудимости??

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Svetlyahek
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37

Куда обратиться за справкой о несудимости??

Сообщение Svetlyahek » 19 июл 2016, 02:58

Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, чтобы получить справку о несудимости.
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??

Сообщение Pazuzu » 19 июл 2016, 07:45

В отдел УМВД по месту жительства, или в МФЦ, даже через Госуслуги можно заказать вроде.
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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??

Сообщение alexchep » 20 июл 2016, 11:07

Заказывал через Госуслуги - получил через три дня. Хотя обещали в течении 30 дней
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Sukeyah

Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??

Сообщение Sukeyah » 11 авг 2016, 16:31

А сколько стоит? А что с собою брать нужно? Распишите, пожалуйста!
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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??

Сообщение alexchep » 12 авг 2016, 10:38

Справка бесплатно. При себе иметь паспорт.
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vistailDom
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26

Куда обратиться за справкой о несудимости

Сообщение vistailDom » 40 минут назад

куда нибудь...главное настрой..

А так можно в Спарту...
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