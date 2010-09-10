Куда обратиться за справкой о несудимости??
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- Svetlyahek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:37
Куда обратиться за справкой о несудимости??
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, чтобы получить справку о несудимости.
Подскажите, пожалуйста, куда нужно обратиться, чтобы получить справку о несудимости.
Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??
В отдел УМВД по месту жительства, или в МФЦ, даже через Госуслуги можно заказать вроде.
Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??
Заказывал через Госуслуги - получил через три дня. Хотя обещали в течении 30 дней
Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??
А сколько стоит? А что с собою брать нужно? Распишите, пожалуйста!
Re: Куда обратиться за справкой о несудимости??
Справка бесплатно. При себе иметь паспорт.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
Куда обратиться за справкой о несудимости
куда нибудь...главное настрой..
А так можно в Спарту...
А так можно в Спарту...
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