Детский ортопедический стул для школьника
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Детский ортопедический стул для школьника
Сегодня ортопедические коленные стулья очень популярны в Европе.
Стул с упором на колени поможет избежать негативных последствий искревления позвоночника.
Мы не распространяем товар в сетях розничных магазинов, за счет чего держим масимально низкую цену на рынке. Сравните с конкурентами!
Технический и информационный прогресс в современном обществе дарят нашим детям возможность развиваться намного быстрее, активнее, выбирать собственную стезю и дело целой жизни. Однако, уважаемые родители, не советуем забывать и о здоровье драгоценного чада, увлекшись погоней за золотой медалью, – большинство детей уже в школьном возрасте имеют целый ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, в то же время сколиоз уже стал постоянным спутником человека, ведущего интеллектуальную деятельность.
«Экзюпери» - детский ортопедический коленный стул, помогающий в разгрузке спинных мышц, разработанный специально для детей школьного
возраста. Наш сайт: www.exuperi.ru
Стул с упором на колени поможет избежать негативных последствий искревления позвоночника.
Мы не распространяем товар в сетях розничных магазинов, за счет чего держим масимально низкую цену на рынке. Сравните с конкурентами!
Технический и информационный прогресс в современном обществе дарят нашим детям возможность развиваться намного быстрее, активнее, выбирать собственную стезю и дело целой жизни. Однако, уважаемые родители, не советуем забывать и о здоровье драгоценного чада, увлекшись погоней за золотой медалью, – большинство детей уже в школьном возрасте имеют целый ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата, в то же время сколиоз уже стал постоянным спутником человека, ведущего интеллектуальную деятельность.
«Экзюпери» - детский ортопедический коленный стул, помогающий в разгрузке спинных мышц, разработанный специально для детей школьного
возраста. Наш сайт: www.exuperi.ru
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Детский ортопедический стул для школьника
Ортопедические стулья и в наш быть уже плотно вошли, а не только в Европе. Причём вариантов масса. Даже видел голосование проекта "Отметка родителей" , где родители выбирали самый удобный стул из нескольких даже вариантов. Победил, кстати, регулируемый стульчик Конёк Горбунёк http://www.kon-gor.com/. Мы и своему ребёнку такой взяли.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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