Сообщение Anatup » Сегодня, 05:43

Ортопедические стулья и в наш быть уже плотно вошли, а не только в Европе. Причём вариантов масса. Даже видел голосование проекта "Отметка родителей" , где родители выбирали самый удобный стул из нескольких даже вариантов. Победил, кстати, регулируемый стульчик Конёк Горбунёк http://www.kon-gor.com/ . Мы и своему ребёнку такой взяли.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.