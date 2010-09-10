Покорю Москву))

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Сазон
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 21:40

Покорю Москву))

Сообщение Сазон » 20 июл 2016, 01:11

Командировка в Москву - вот радость-то) На целых два месяца. Правда, не совсем в Москву, в Подольск. Но все равно приятно. Это совсем рядом - рукой подать. Сижу, подсчитываю, как бюджет разложить, чтобы на все хватило и на покупки осталось. Среди прочего, тамошние коллеги говорят, надо озаботиться проездной картой. Чешу репку. А как с ней быть-то?
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Тишка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 21:31

Re: Покорю Москву))

Сообщение Тишка » 20 июл 2016, 01:33

А чего чесать? У меня и московские и питерские карты живут спокойно, пока понадобятся. И есть не просят. А Вам Стрелку надо подмосковную - она там после последнего "закида" вроде пять лет считается живущей.
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Сазон
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 21:40

Re: Покорю Москву))

Сообщение Сазон » 20 июл 2016, 01:50

А закиды как делать? Вопрос корыстный))0 сможет мне отсюда родитель помочь?
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Тишка
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 21:31

Re: Покорю Москву))

Сообщение Тишка » 20 июл 2016, 02:16

Думаю, если захочет родитель, то сможет. Карты же пополняются банковским методом через инет. Зайдет на сайте.. ну вот тут откроет по номеру Вашей карты Стрелка личный кабинет (только чтобы номер ему точно скинули), проверит баланс, пополнит карту, обеспечит чадушке спокойную жизнь. Там, вроде, даже с мобильного как-то можно. Но это сами посмотрите.
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Покорю Москву))

Сообщение Jennifer » 13 сен 2016, 22:58

Москву можно покорять в одиночку.
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:54

Re: Покорю Москву))

Сообщение Agneshka » Сегодня, 16:01

Интересно с этими картами придумали)
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