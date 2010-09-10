Покорю Москву))
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Покорю Москву))
Командировка в Москву - вот радость-то) На целых два месяца. Правда, не совсем в Москву, в Подольск. Но все равно приятно. Это совсем рядом - рукой подать. Сижу, подсчитываю, как бюджет разложить, чтобы на все хватило и на покупки осталось. Среди прочего, тамошние коллеги говорят, надо озаботиться проездной картой. Чешу репку. А как с ней быть-то?
Re: Покорю Москву))
А чего чесать? У меня и московские и питерские карты живут спокойно, пока понадобятся. И есть не просят. А Вам Стрелку надо подмосковную - она там после последнего "закида" вроде пять лет считается живущей.
Re: Покорю Москву))
А закиды как делать? Вопрос корыстный))0 сможет мне отсюда родитель помочь?
Re: Покорю Москву))
Думаю, если захочет родитель, то сможет. Карты же пополняются банковским методом через инет. Зайдет на сайте.. ну вот тут откроет по номеру Вашей карты Стрелка личный кабинет (только чтобы номер ему точно скинули), проверит баланс, пополнит карту, обеспечит чадушке спокойную жизнь. Там, вроде, даже с мобильного как-то можно. Но это сами посмотрите.
Re: Покорю Москву))
Москву можно покорять в одиночку.
Re: Покорю Москву))
Интересно с этими картами придумали)
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