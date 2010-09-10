Сообщение Сазон » 20 июл 2016, 01:11

Командировка в Москву - вот радость-то) На целых два месяца. Правда, не совсем в Москву, в Подольск. Но все равно приятно. Это совсем рядом - рукой подать. Сижу, подсчитываю, как бюджет разложить, чтобы на все хватило и на покупки осталось. Среди прочего, тамошние коллеги говорят, надо озаботиться проездной картой. Чешу репку. А как с ней быть-то?