Оформление в дом престарелых

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Смурфета
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 12:39

Оформление в дом престарелых

Сообщение Смурфета » 25 июл 2016, 12:44

Всем добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - бабушке 93 года, ухаживать за собой уже не может, к тому же еще с головой начались проблемы - родственников не узнает, все путает. Куда можно такого больного оформить, дом престарелых и что-то подобное? Какие документы нужны? И вообще с его начать...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Оформление в дом престарелых

Сообщение Буцефалия » 58 минут назад

Смотря в какой дом престарелых вы ее собираетесь оформлять. Если в государственный, то справки будете минимум полгода собирать, а потом еще стоять в очереди неизвестно сколько, пока место освободится. Намного проще будет с частным домом престарелых, типа этого https://dom-prestarelyh.net/ . Вот перечень необходимых документов:
d221a-clip-59kb.png
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей