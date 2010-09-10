Сообщение Смурфета » 25 июл 2016, 12:44

Всем добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - бабушке 93 года, ухаживать за собой уже не может, к тому же еще с головой начались проблемы - родственников не узнает, все путает. Куда можно такого больного оформить, дом престарелых и что-то подобное? Какие документы нужны? И вообще с его начать...