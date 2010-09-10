Оформление в дом престарелых
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Оформление в дом престарелых
Всем добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - бабушке 93 года, ухаживать за собой уже не может, к тому же еще с головой начались проблемы - родственников не узнает, все путает. Куда можно такого больного оформить, дом престарелых и что-то подобное? Какие документы нужны? И вообще с его начать...
Re: Оформление в дом престарелых
Смотря в какой дом престарелых вы ее собираетесь оформлять. Если в государственный, то справки будете минимум полгода собирать, а потом еще стоять в очереди неизвестно сколько, пока место освободится. Намного проще будет с частным домом престарелых, типа этого https://dom-prestarelyh.net/ . Вот перечень необходимых документов:
Re: Оформление в дом престарелых
Подскажите, какие отзывы вот об этом пансионате для престарелых https://tyrbota.org.ua/filialy/zaporizhia/ ? Не знаем, куда определить нашу бабушку, которой необходим постоянный уход, который мы обеспечить не можем!
Re: Оформление в дом престарелых
Смурфета писал(а):Всем добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - бабушке 93 года, ухаживать за собой уже не может, к тому же еще с головой начались проблемы - родственников не узнает, все путает. Куда можно такого больного оформить, дом престарелых и что-то подобное? Какие документы нужны? И вообще с его начать...
Что- оформить человека в такой пансионат, нужно
Копия паспорта заказчика
Копия паспорта постояльца
Копия медицинского полиса
Выписка из больницы до года либо выписной эпикриз,
а также назначения врача
Флюорография . Не так уж и сложно, согласитесь. У нас сейчас дедушка в таком заведении находится, все отлично. Это частный дом престарелых «Домашний очаг» . Там одноместные и двухместные комнаты, 5-ти разовое питание. Все отлично, вот тут можете сами о нем почитать https://sidelka-spb.ru/.
Только Вы должны позвонить по телефону 8 (812) 909-84-91. Сообщить возраст, пол, наличие болезни, дату и время предполагаемого приезда к ним, ну что-бы подготовились
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