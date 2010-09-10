Сообщение receptor » 21 ноя 2016, 01:27

Gholbirisa писал(а): Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.

да аче ему надо то? непонятно.если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.