Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

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dipol
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
Откуда: г. Владимир
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение dipol » 27 авг 2016, 21:07

АЛСНщик писал(а):
Vredtech писал(а):Лучше в Рыбном квартиру бери.

В ТЧ-7 товарища владимирского пристроишь? ;)

Нее... работа на железке не прельщает. Хотя... смотря кем. :)))
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24045
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение ФрекенСнорк » 27 авг 2016, 21:12

а там шо, начальника самого главного уже уволили? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение ivanes » 27 авг 2016, 21:28

UNCLE1911 писал(а):Ты щас с кем разговаривал?

Это для Вас про любимую партию власти и кто и как её создавал.
Пора знать.Либо ты член партии,либо у тебя не будет власти.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3370
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Vredtech » 27 авг 2016, 21:56

dipol писал(а):
Нее... работа на железке не прельщает. Хотя... смотря кем. :)))


Запрещён сейчас прием на работу на железку. Оптимизация...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение UNCLE1911 » 27 авг 2016, 22:36

ivanes писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Ты щас с кем разговаривал?

Это для Вас про любимую партию власти и кто и как её создавал.
Пора знать.Либо ты член партии,либо у тебя не будет власти.

Спасибо, умняк. Неужели ты до сих пор думаешь, что один умеешь пользоваться поиском и вики?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение АЛСНщик » 28 авг 2016, 09:14

ФрекенСнорк писал(а):а там шо, начальника самого главного уже уволили? :)

Руководителем среднего звена, типа начальника РЦСа, туда как раз реально устроиться - не идёт никто :mrgreen: А вот рабочим или специалистом среднего звена - только по великому блату! 8)
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение АЛСНщик » 28 авг 2016, 09:21

dipol писал(а):В Новомичуринск прокатился на прошлой недели. Ну как сказать. Опять все наскоком, по делам. Даже просто посмотреть не успел. Останавливался в гостинице "Каскад". Рядом вроде несколько панелек или типа того, а с другой стороны мне показалась "долина нищих" (ну знаете где домики стоимостью примерно 5..8 и более млн. руб.).

8 млн. за дом в Новомичуринске? :? Или на ГРЭСе меньше 70 тыс. никто не получает? :P
Хотя, на моей памяти несколько лет подряд продавался дом в Пощупове за 24 млн. - никто не брал, а дом гнил :oops:
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Gholbirisa » 12 окт 2016, 15:10

Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.
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receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение receptor » 21 ноя 2016, 01:27

Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.


да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение АЛСНщик » 23 ноя 2016, 11:16

receptor писал(а):
Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.


да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.

Если для человека не составляет труда в незнакомом месте сразу на 30 - 50 тыс. устроиться, причём в провинции, то ему хоть во Владимире, хоть в Рязани будет хорошо 8)
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receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение receptor » 24 ноя 2016, 03:37

АЛСНщик писал(а):
receptor писал(а):
Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.


да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.

Если для человека не составляет труда в незнакомом месте сразу на 30 - 50 тыс. устроиться, причём в провинции, то ему хоть во Владимире, хоть в Рязани будет хорошо 8)


с тридцаткой хорошо мужику только если он водку будет жрать ежедневно, ито ненадолго..до цирроза.
В рамках такого нищенского достатка живет большинство населения этих богом забытых городишек. Что ищет этот владимирец, непонятно, каких он тут театров для себя открыть решил, сложно сказать.
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Pushok
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 21:09

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Pushok » 28 ноя 2016, 12:59

у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.
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receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение receptor » 01 дек 2016, 02:02

Pushok писал(а):у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.


смотря откуда опять же перебираться, и что именно нравится.
Не вводите соседей в заблуждение, будьте конкретней. Мне вот моя деревка тоже нравится, хотя толчок на улице, газ еще недовели, вода из колонки,. хорошо в деревне летом, если ты в посёлке этом пару дней живёшь при этом!
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение nekit1984 » 24 дек 2016, 21:11

а вы не знаете, где можно заказать коробки для переезда?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11113
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение UNCLE1911 » 25 дек 2016, 09:46

Подходишь к любому магазу и смотришь рядом с мусоркой. И будет тебе счастье.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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QWERTASD
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 15:45

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение QWERTASD » Сегодня, 16:05

По поводу переезда есть условия, полезно о них знать: если вы готовы падать на не чищенных от льда городских тротуарах и стоянках автотранспорта, если вас устраивает отсутствие современных больших городских парков для отдыха с детьми или занятием спорта (большой только в одном микрорайоне Горроща, наследство от советской власти "ЦПКО"), если вас устраивают неухоженость и мусор на городских улицах, и если вы не дай бог инвалид (рязанские пандусы это чистое издевательство), если вас устраивают рязанские разбитые дороги о которых ходят легенды и анекдоты, то милости просим в нашу благословенную глубинку.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение ivanes » Сегодня, 16:38

Pushok писал(а):у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.

Офисного планктона в Рязани много развелось. Выпускники Радиотехнического университета размножают планктон.
Вы про вэб-дизайн по удаленке при ежегодном выпуске РГРТУ по данной специальности около 300 чел. Они сами мотаются в Москву.
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении

кафедра "Автоматика и информационные технологии в управлении"
кафедра "Информационно-измерительная и биомедицинская техника"
кафедра "Автоматизированные системы управления"
кафедра "Автоматизация информационных и технологических процессов"
кафедра "Высшая математика"
кафедра "Информационные технологии в графике и дизайне"

Факультет вычислительной техники

кафедра "Систем автоматизированного проектирования вычислительных средств"
кафедра "Вычислительная и прикладная математика"
кафедра "Информационная безопасность"
кафедра "Электронные вычислительные машины"
кафедра "Космические технологии"
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3522
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:45

ivanes писал(а): Выпускники Радиотехнического университета размножают планктон.


Напишите об этом на форуме ихтиологов... у вас получится :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:20

Я поддерживаю связь с выпускниками и знаю из места работы. "Офисный планктон" бытует среди выпускников.
Особо менеджер по продажам мобильников и ПК. Тут знания не нужны. Надо иметь уважение к покупателю.
Но 85 процентов опрошенных честно признались, что понятия не имеют, где будут работать. Радует хотя бы то, что из 15 процентов определившихся практически все идут работать по специальности.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3522
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Шварц » Сегодня, 17:29

ivanes писал(а):Я поддерживаю связь с выпускниками и знаю из места работы. "Офисный планктон" бытует среди выпускников.


Ага... как мило :D Места работы ваших выпускников... :shock:

Наших невест, - возразил дворник, - давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пансионе.
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