Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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- dipol
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):Vredtech писал(а):Лучше в Рыбном квартиру бери.
В ТЧ-7 товарища владимирского пристроишь?
Нее... работа на железке не прельщает. Хотя... смотря кем. ))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24045
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
а там шо, начальника самого главного уже уволили?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):Ты щас с кем разговаривал?
Это для Вас про любимую партию власти и кто и как её создавал.
Пора знать.Либо ты член партии,либо у тебя не будет власти.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3370
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
dipol писал(а):
Нее... работа на железке не прельщает. Хотя... смотря кем. ))
Запрещён сейчас прием на работу на железку. Оптимизация...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
ivanes писал(а):UNCLE1911 писал(а):Ты щас с кем разговаривал?
Это для Вас про любимую партию власти и кто и как её создавал.
Пора знать.Либо ты член партии,либо у тебя не будет власти.
Спасибо, умняк. Неужели ты до сих пор думаешь, что один умеешь пользоваться поиском и вики?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
ФрекенСнорк писал(а):а там шо, начальника самого главного уже уволили?
Руководителем среднего звена, типа начальника РЦСа, туда как раз реально устроиться - не идёт никто А вот рабочим или специалистом среднего звена - только по великому блату!
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
dipol писал(а):В Новомичуринск прокатился на прошлой недели. Ну как сказать. Опять все наскоком, по делам. Даже просто посмотреть не успел. Останавливался в гостинице "Каскад". Рядом вроде несколько панелек или типа того, а с другой стороны мне показалась "долина нищих" (ну знаете где домики стоимостью примерно 5..8 и более млн. руб.).
8 млн. за дом в Новомичуринске? Или на ГРЭСе меньше 70 тыс. никто не получает?
Хотя, на моей памяти несколько лет подряд продавался дом в Пощупове за 24 млн. - никто не брал, а дом гнил
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.
да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
receptor писал(а):Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.
да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.
Если для человека не составляет труда в незнакомом месте сразу на 30 - 50 тыс. устроиться, причём в провинции, то ему хоть во Владимире, хоть в Рязани будет хорошо
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):receptor писал(а):Gholbirisa писал(а):Как-то не раскрыли тему, так стоит ли переезжать в Рязань. Человек спросил.
да аче ему надо то? непонятно.
если с з/п 30-50 ехать на тожк самое в Рязань то что нужно то для этого? Хату менять? была там стала здесь..смысл. Оба колхоза примерно одного пошиба. Так вот чтоб выделить какие-то радикальные отличия, ну фикзнает. С социалкой оба региона примерно одинаково жопошны, 33й чуть получше даже. По бездорожью Рязань чимпион. Леса поля что там что там примерно, в Рязани река потолще и поинтересней, ну солнца разве что побольше действительно т.к. южнее. Больнички в Рязани в худшем состоянии даже при наличии института. Дорога из Владимира в Рязань полный ахтунг и позорище. Езжай уж ближе к Москве.
Если для человека не составляет труда в незнакомом месте сразу на 30 - 50 тыс. устроиться, причём в провинции, то ему хоть во Владимире, хоть в Рязани будет хорошо
с тридцаткой хорошо мужику только если он водку будет жрать ежедневно, ито ненадолго..до цирроза.
В рамках такого нищенского достатка живет большинство населения этих богом забытых городишек. Что ищет этот владимирец, непонятно, каких он тут театров для себя открыть решил, сложно сказать.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Pushok писал(а):у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.
смотря откуда опять же перебираться, и что именно нравится.
Не вводите соседей в заблуждение, будьте конкретней. Мне вот моя деревка тоже нравится, хотя толчок на улице, газ еще недовели, вода из колонки,. хорошо в деревне летом, если ты в посёлке этом пару дней живёшь при этом!
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
а вы не знаете, где можно заказать коробки для переезда?
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Подходишь к любому магазу и смотришь рядом с мусоркой. И будет тебе счастье.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
По поводу переезда есть условия, полезно о них знать: если вы готовы падать на не чищенных от льда городских тротуарах и стоянках автотранспорта, если вас устраивает отсутствие современных больших городских парков для отдыха с детьми или занятием спорта (большой только в одном микрорайоне Горроща, наследство от советской власти "ЦПКО"), если вас устраивают неухоженость и мусор на городских улицах, и если вы не дай бог инвалид (рязанские пандусы это чистое издевательство), если вас устраивают рязанские разбитые дороги о которых ходят легенды и анекдоты, то милости просим в нашу благословенную глубинку.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Pushok писал(а):у меня родственники в Рязани живут, я вот тоже думаю перебираться. С работой порядок - веб-дизайнер на удаленке, а сам город очень нравится.
Офисного планктона в Рязани много развелось. Выпускники Радиотехнического университета размножают планктон.
Вы про вэб-дизайн по удаленке при ежегодном выпуске РГРТУ по данной специальности около 300 чел. Они сами мотаются в Москву.
Факультет автоматики и информационных технологий в управлении
кафедра "Автоматика и информационные технологии в управлении"
кафедра "Информационно-измерительная и биомедицинская техника"
кафедра "Автоматизированные системы управления"
кафедра "Автоматизация информационных и технологических процессов"
кафедра "Высшая математика"
кафедра "Информационные технологии в графике и дизайне"
Факультет вычислительной техники
кафедра "Систем автоматизированного проектирования вычислительных средств"
кафедра "Вычислительная и прикладная математика"
кафедра "Информационная безопасность"
кафедра "Электронные вычислительные машины"
кафедра "Космические технологии"
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
ivanes писал(а): Выпускники Радиотехнического университета размножают планктон.
Напишите об этом на форуме ихтиологов... у вас получится
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Я поддерживаю связь с выпускниками и знаю из места работы. "Офисный планктон" бытует среди выпускников.
Особо менеджер по продажам мобильников и ПК. Тут знания не нужны. Надо иметь уважение к покупателю.
Но 85 процентов опрошенных честно признались, что понятия не имеют, где будут работать. Радует хотя бы то, что из 15 процентов определившихся практически все идут работать по специальности.
Особо менеджер по продажам мобильников и ПК. Тут знания не нужны. Надо иметь уважение к покупателю.
Но 85 процентов опрошенных честно признались, что понятия не имеют, где будут работать. Радует хотя бы то, что из 15 процентов определившихся практически все идут работать по специальности.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
ivanes писал(а):Я поддерживаю связь с выпускниками и знаю из места работы. "Офисный планктон" бытует среди выпускников.
Ага... как мило Места работы ваших выпускников...
Наших невест, - возразил дворник, - давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пансионе.
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