Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Без мозгов и желания учиться там делать нечего.Проблема потом с работой, ибо Рязань городок достаточно маленький для обеспечения рабочих мест для всех выпускников.
ВУЗ потихоньку процветает, совершенствуется но цены на обучение безбожно повышаются но все же на такую специальность как экономика я бы советовала идти не в радиотехнический вуз.
Хороший ВУЗ. Наряду с Медом лучший в городе. Если хочешь получить знания -- получишь, если хочешь проявить себя во внеучебной деятельности -- вариантов куча. Но если хочешь получить высшее образование не напрягаясь -- лучше выбрать другой ВУЗ.
http://www.yell.ru/ryazan/com/rgrtu-rya ... _10346264/
ВУЗ потихоньку процветает, совершенствуется но цены на обучение безбожно повышаются но все же на такую специальность как экономика я бы советовала идти не в радиотехнический вуз.
Хороший ВУЗ. Наряду с Медом лучший в городе. Если хочешь получить знания -- получишь, если хочешь проявить себя во внеучебной деятельности -- вариантов куча. Но если хочешь получить высшее образование не напрягаясь -- лучше выбрать другой ВУЗ.
http://www.yell.ru/ryazan/com/rgrtu-rya ... _10346264/
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Знаком с одним выпускников РГРТУ.Он работает оператором станка с программным управлением. Отлично зарабатывает.
Другой программирует станки с ЧПУ на большом заводе. Для Рязани. Третий оператор на РНПК. Не буду говорить про менеджеров по продажам,не буду говорить про продавцев на Центральном рынке.
Другой программирует станки с ЧПУ на большом заводе. Для Рязани. Третий оператор на РНПК. Не буду говорить про менеджеров по продажам,не буду говорить про продавцев на Центральном рынке.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Из отрицательных моментов могу назвать то, что университет практически не помогает в поиске мест при прохождении практики, по результатам которой, в дальнейшем приходилось писать много работ (курсовые, ВКР), т. е. от места прохождения практики и от собранной там информации многое зависело, но не каждый мог понять что именно в результате от него требовалось.
Подробнее на Отзовик:
http://otzovik.com/review_4275284.html
Это довольно хороший университет, двое моих знакомых, закончив его уехали работать в Москву на места с нормальной заработной платой. smile
Я выпускница радика(2013), специальность стандартизация и сертификация. Не советую поступать на данную специальность, только если вы решите по ней работать в будущем. Профессия редкая и конкуренция мала. Но хорошую работу вы сможете получить только в Москве.
Подробнее на Отзовик:
http://otzovik.com/review_4275284.html
Это довольно хороший университет, двое моих знакомых, закончив его уехали работать в Москву на места с нормальной заработной платой. smile
Я выпускница радика(2013), специальность стандартизация и сертификация. Не советую поступать на данную специальность, только если вы решите по ней работать в будущем. Профессия редкая и конкуренция мала. Но хорошую работу вы сможете получить только в Москве.
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