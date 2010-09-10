Сообщение ivanes » Сегодня, 17:55

Из отрицательных моментов могу назвать то, что университет практически не помогает в поиске мест при прохождении практики, по результатам которой, в дальнейшем приходилось писать много работ (курсовые, ВКР), т. е. от места прохождения практики и от собранной там информации многое зависело, но не каждый мог понять что именно в результате от него требовалось.Подробнее на Отзовик:Это довольно хороший университет, двое моих знакомых, закончив его уехали работать в Москву на места с нормальной заработной платой. smileЯ выпускница радика(2013), специальность стандартизация и сертификация. Не советую поступать на данную специальность, только если вы решите по ней работать в будущем. Профессия редкая и конкуренция мала. Но хорошую работу вы сможете получить только в Москве.