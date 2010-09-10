Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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- Walker
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой…
Занимательные факты:
источник, авторУченые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России. В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.
В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова
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