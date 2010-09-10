UNCLE1911 писал(а): У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой…

Ученые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России . В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.



В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова