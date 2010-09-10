Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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- Walker
- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой…
Занимательные факты:
источник, авторУченые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России. В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.
В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а): Мне, к примеру поллимона на ближние нужды хотца. Дашь бедняку?
Обычно мы выделяем деньги детям-инвалидам, при предоставлении заключений, справок, истории их болезни. На их лечение или реабилитацию. Напиши историю своего падения, я подумаю.
Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских. Понятно, почему такой защитник ворья и воровской партейки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ. Но-в порядке очереди.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2450
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ.…
И хорошо нынче жертвуют в «частный БФ»?
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