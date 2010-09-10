Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2450
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой…
Занимательные факты:
источник, авторУченые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России. В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.
В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а): Мне, к примеру поллимона на ближние нужды хотца. Дашь бедняку?
Обычно мы выделяем деньги детям-инвалидам, при предоставлении заключений, справок, истории их болезни. На их лечение или реабилитацию. Напиши историю своего падения, я подумаю.
Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских. Понятно, почему такой защитник ворья и воровской партейки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ. Но-в порядке очереди.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2450
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ.…
И хорошо нынче жертвуют в «частный БФ»?
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Без посасывания из бюджета или "схемок"никакие "частные БФ"не просущуствуют.
Понятны теперь истоки хитрожопого патриотизма)))
Понятны теперь истоки хитрожопого патриотизма)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Всем привет, мужики!
Вот последнее время стал задумываться о том что бы переехать в Рязань именно.
Подскажите, кто знает, по стоимости жилья, что по чем?
Есть ли работа?
Какова средняя стоимость аренды у вас?
Вот последнее время стал задумываться о том что бы переехать в Рязань именно.
Подскажите, кто знает, по стоимости жилья, что по чем?
Есть ли работа?
Какова средняя стоимость аренды у вас?
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Walker
Рязань довольно старый город. 1095г рождения. Но много строит жилья по ипотеке.до 500 тыс кв.м в год. Не бедные там проживают. Аналогичное положение в других города.Считают себя бедным,но для строительства находят деньги.
Откуда Рязань будет богатой,если закрыли массу предприятий. Центролит,Химволокно, НИТИ, Телезавод,Мясокомбинат, РЛВЗ, Отделение Гинцветмет,РЗЭП,РЗАА -Зил. Снизили объемы производства: ПО "Плазма", САМ,Рязцветмет, Тяжмаш, Приборный,Кр.Знамя, Теплоприбор.
Многие забыли поговорку. "Как поработаешь.так и полопаешь". Как украинцы. Хотят европейскую з/плату за счет кредитов. В 2019г Украине придется отдать 8,6 млрд $. Мы хотим иметь достаток во всем,но работать хотим плохо. Отсюда и бедность городов. Молодые города еще беднее. Моногорода.
Можете подсчитать рост доходов населения и рост в бюджете НДФЛ. Сопоставьте.
Рязань довольно старый город. 1095г рождения. Но много строит жилья по ипотеке.до 500 тыс кв.м в год. Не бедные там проживают. Аналогичное положение в других города.Считают себя бедным,но для строительства находят деньги.
Откуда Рязань будет богатой,если закрыли массу предприятий. Центролит,Химволокно, НИТИ, Телезавод,Мясокомбинат, РЛВЗ, Отделение Гинцветмет,РЗЭП,РЗАА -Зил. Снизили объемы производства: ПО "Плазма", САМ,Рязцветмет, Тяжмаш, Приборный,Кр.Знамя, Теплоприбор.
Многие забыли поговорку. "Как поработаешь.так и полопаешь". Как украинцы. Хотят европейскую з/плату за счет кредитов. В 2019г Украине придется отдать 8,6 млрд $. Мы хотим иметь достаток во всем,но работать хотим плохо. Отсюда и бедность городов. Молодые города еще беднее. Моногорода.
Можете подсчитать рост доходов населения и рост в бюджете НДФЛ. Сопоставьте.
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