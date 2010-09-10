Сообщение ivanes » 10 апр 2017, 10:44

Walker

Рязань довольно старый город. 1095г рождения. Но много строит жилья по ипотеке.до 500 тыс кв.м в год. Не бедные там проживают. Аналогичное положение в других города.Считают себя бедным,но для строительства находят деньги.

Откуда Рязань будет богатой,если закрыли массу предприятий. Центролит,Химволокно, НИТИ, Телезавод,Мясокомбинат, РЛВЗ, Отделение Гинцветмет,РЗЭП,РЗАА -Зил. Снизили объемы производства: ПО "Плазма", САМ,Рязцветмет, Тяжмаш, Приборный,Кр.Знамя, Теплоприбор.

Многие забыли поговорку. "Как поработаешь.так и полопаешь". Как украинцы. Хотят европейскую з/плату за счет кредитов. В 2019г Украине придется отдать 8,6 млрд $. Мы хотим иметь достаток во всем,но работать хотим плохо. Отсюда и бедность городов. Молодые города еще беднее. Моногорода.

Можете подсчитать рост доходов населения и рост в бюджете НДФЛ. Сопоставьте.