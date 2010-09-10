Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2456
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой…
Занимательные факты:
источник, авторУченые из Высшей школы экономики нашли связь между уровнем зарплат и возрастом российских городов. Оказалось, что самые древние города стали самыми бедными в России. В новых городах, которым всего несколько десятков лет, зарплаты намного выше.
В известных и старых городах вроде Пскова, Великого Новгорода, Смоленска и Мурома зарплаты куда ниже, чем в относительно новых городах, которые были основаны несколько десятилетий назад, говорится в нескольких исследованиях сотрудника ВШЭ Александра Скоробогатова
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а): Мне, к примеру поллимона на ближние нужды хотца. Дашь бедняку?
Обычно мы выделяем деньги детям-инвалидам, при предоставлении заключений, справок, истории их болезни. На их лечение или реабилитацию. Напиши историю своего падения, я подумаю.
Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских. Понятно, почему такой защитник ворья и воровской партейки.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ. Но-в порядке очереди.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2456
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Cezar писал(а):UNCLE1911 писал(а):Ты, ампиратор, сидишь, оказывается, в министерстве соцобеспечения и посасываешь из инвалидских
Нет, частный БФ.…
И хорошо нынче жертвуют в «частный БФ»?
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Без посасывания из бюджета или "схемок"никакие "частные БФ"не просущуствуют.
Понятны теперь истоки хитрожопого патриотизма)))
Понятны теперь истоки хитрожопого патриотизма)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Walker
Рязань довольно старый город. 1095г рождения. Но много строит жилья по ипотеке.до 500 тыс кв.м в год. Не бедные там проживают. Аналогичное положение в других города.Считают себя бедным,но для строительства находят деньги.
Откуда Рязань будет богатой,если закрыли массу предприятий. Центролит,Химволокно, НИТИ, Телезавод,Мясокомбинат, РЛВЗ, Отделение Гинцветмет,РЗЭП,РЗАА -Зил. Снизили объемы производства: ПО "Плазма", САМ,Рязцветмет, Тяжмаш, Приборный,Кр.Знамя, Теплоприбор.
Многие забыли поговорку. "Как поработаешь.так и полопаешь". Как украинцы. Хотят европейскую з/плату за счет кредитов. В 2019г Украине придется отдать 8,6 млрд $. Мы хотим иметь достаток во всем,но работать хотим плохо. Отсюда и бедность городов. Молодые города еще беднее. Моногорода.
Можете подсчитать рост доходов населения и рост в бюджете НДФЛ. Сопоставьте.
Рязань довольно старый город. 1095г рождения. Но много строит жилья по ипотеке.до 500 тыс кв.м в год. Не бедные там проживают. Аналогичное положение в других города.Считают себя бедным,но для строительства находят деньги.
Откуда Рязань будет богатой,если закрыли массу предприятий. Центролит,Химволокно, НИТИ, Телезавод,Мясокомбинат, РЛВЗ, Отделение Гинцветмет,РЗЭП,РЗАА -Зил. Снизили объемы производства: ПО "Плазма", САМ,Рязцветмет, Тяжмаш, Приборный,Кр.Знамя, Теплоприбор.
Многие забыли поговорку. "Как поработаешь.так и полопаешь". Как украинцы. Хотят европейскую з/плату за счет кредитов. В 2019г Украине придется отдать 8,6 млрд $. Мы хотим иметь достаток во всем,но работать хотим плохо. Отсюда и бедность городов. Молодые города еще беднее. Моногорода.
Можете подсчитать рост доходов населения и рост в бюджете НДФЛ. Сопоставьте.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой.
На сайте Связьтранснефти висит вакансия начальника отдела эксплуатации сети связи - обещают зарплату 91 тыс
http://svyaz.transneft.ru/about/work-in ... ancy/29827
Не желаете взять на себя ответственность?
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой.
На сайте Связьтранснефти висит вакансия начальника отдела эксплуатации сети связи - обещают зарплату 91 тыс
http://svyaz.transneft.ru/about/work-in ... ancy/29827
Не желаете взять на себя ответственность?
Завалит. Это не на форумах ныть о своей тяжкой судьбе
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2456
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):UNCLE1911 писал(а):У "них" небольшой и комфортный, а у нас большой, засраный и с копеечной работой.
На сайте Связьтранснефти висит вакансия начальника отдела эксплуатации сети связи - обещают зарплату 91 тыс
http://svyaz.transneft.ru/about/work-in ... ancy/29827
Не желаете взять на себя ответственность?
Прошу заметить — вакансия уже почти два месяца висит. То ли требования через чур высокие, то ли народец идёт всё какой-то неподходящий. Кстати, куда предыдущий-то начальник подевался? Часом не в благотворительность решил податься, где плотють больше?
- dipol
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Я так понял в Воронеж лучше ехать. Колхоз тот-же, но теплее
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Мы в Рязань переехали из Перми. Вещи отправляли с нижегородскими перевозчиками "1-я Транспортная". Город мне очень нравится. С работой тоже не все так плохо, как многие пишут. Мы с мужем, по крайней мере, работу нашли быстро. Чистый уютный город.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Marcus писал(а):Мы в Рязань переехали из Перми. Вещи отправляли с нижегородскими перевозчиками "1-я Транспортная". Город мне очень нравится. С работой тоже не все так плохо, как многие пишут. Мы с мужем, по крайней мере, работу нашли быстро. Чистый уютный город.
Ну для рекламщиков то он чистый, понятное дело. Сидят в Нерезиновой и строчат про нижегородскую компанию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3545
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а): Сидят в Нерезиновой и строчат про нижегородскую компанию.
Ну так Рязань и НН - рядом почти на карте.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
dipol писал(а):Вдоль всей трассы от Владимира до Рязани люди собирали и торговали грибами.
Интересно, по чем нынче такой ручной труд?)
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
UNCLE1911 писал(а):а у нас большой, засраный и с копеечной работой.
Очинь жалаити?
Заезжайте.
Вчера житель улицы, соседней с моей, испытал искренний шок, когда узнал, что у меня на заводе 60 тыс не выходит Похоже, окончательно сложилось некое расслоение среди "простого народа", когда те, кто зарабатывают 50 - 100 тыс, не просто не имеют плотного общения с теми, у кого выходит 20 - 40, но даже не подозревают о самом факте существования таких зарплат (в Рязани) Не верят!!!
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Обзор статистики рынка труда в Рязани
http://ryazan.trud.com/salary/887.html# ... laryByYear
Самые высокооплачиваемые профессии в 2016 году назвал Рязаньстат.Так, работники организаций по производству нефтепродуктов в среднем получают 71 тыс. рублей; организаций, связанных с транспортировкой по газопроводам – 60 тыс. рублей; работники финансовой деятельности – 48 тыс. рублей.
http://progorod62.ru/news/6105
Рязанская область -------------------22086,9 руб/мес в 2017г
г. Москва --------------------------------70220,8 руб
Центральный федеральный округ 45312,3 руб
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2017.html
http://ryazan.trud.com/salary/887.html# ... laryByYear
Самые высокооплачиваемые профессии в 2016 году назвал Рязаньстат.Так, работники организаций по производству нефтепродуктов в среднем получают 71 тыс. рублей; организаций, связанных с транспортировкой по газопроводам – 60 тыс. рублей; работники финансовой деятельности – 48 тыс. рублей.
http://progorod62.ru/news/6105
Рязанская область -------------------22086,9 руб/мес в 2017г
г. Москва --------------------------------70220,8 руб
Центральный федеральный округ 45312,3 руб
http://bs-life.ru/rabota/zarplata/srednyaya2017.html
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Приветствую, друзья! А в чем причина переезда? Когда переезжаешь - то не просто так, что-то значит не устраивает по месту ПЖ. Поэтому надо спрашивать как с этим в Рязани? Думаю, логично... А я бы переехал в Краснодарский край!!!
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Двигать надо МИНИМУМ на 1000 км. И в направлении УКРУПНЕНИЯ города (ну или повышения его статуса). Переезд между областями граничащими с Московской - бессмыслен. Переезд из миллионника в 500 тысячник - бессмыслен. Так что я сильно удивлён людям переехавшим из Перми в Рязань.
http://professor61.narod2.ru/
http://cruzworlds.ru/fans/
http://cruzworlds.ru/fans/
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
Русак писал(а):Приветствую, друзья! А в чем причина переезда? Когда переезжаешь - то не просто так, что-то значит не устраивает по месту ПЖ. Поэтому надо спрашивать как с этим в Рязани? Думаю, логично... А я бы переехал в Краснодарский край!!!
Недавно одна семья переехала из Краснодара в Рязань. Другая собирается к переезду. Одно-и то-же рассказывают. Цены выше, з\плата такая=же как в Рязани. Полно переехавших из Сибирских регионов, с бобами, цены взвинтили на жилье
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
PROF писал(а):Двигать надо МИНИМУМ на 1000 км. И в направлении УКРУПНЕНИЯ города (ну или повышения его статуса). Переезд между областями граничащими с Московской - бессмыслен. Переезд из миллионника в 500 тысячник - бессмыслен. Так что я сильно удивлён людям переехавшим из Перми в Рязань.
Зачем так далеко-то, чего там за 1тыс. км? Москва под боком, всем места хватит...
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