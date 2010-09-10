Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
PROF писал(а):Двигать надо МИНИМУМ на 1000 км. И в направлении УКРУПНЕНИЯ города (ну или повышения его статуса). Переезд между областями граничащими с Московской - бессмыслен. Переезд из миллионника в 500 тысячник - бессмыслен. Так что я сильно удивлён людям переехавшим из Перми в Рязань.
Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 261
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а):Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе
Право считаться "реальным специалистом" и работать удаленно надо заслужить. Рядового клерка никто не оставит дома наедине с информацией, которая может быть коммерческой тайной. Равно как рядового спеца не оставят дома с тем, что может стать объектом интеллектуальной собственности.
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Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?
АЛСНщик писал(а): В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).
Уважаемый АЛСНшик, я извиняюсь за офтоп...
У руководства нет даже такой возможности ... вот прям совсем! Ибо Конкорды не летают уже лет 15
Но при необходимости Конкорд можно носить... , такая возможность есть
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