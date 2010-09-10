Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение АЛСНщик » Вчера, 13:48

PROF писал(а):Двигать надо МИНИМУМ на 1000 км. И в направлении УКРУПНЕНИЯ города (ну или повышения его статуса). Переезд между областями граничащими с Московской - бессмыслен. Переезд из миллионника в 500 тысячник - бессмыслен. Так что я сильно удивлён людям переехавшим из Перми в Рязань.

Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам :wink: Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Дед Анатольич » Вчера, 15:45

АЛСНщик писал(а):Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам :wink: Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе

Право считаться "реальным специалистом" и работать удаленно надо заслужить. Рядового клерка никто не оставит дома наедине с информацией, которая может быть коммерческой тайной. Равно как рядового спеца не оставят дома с тем, что может стать объектом интеллектуальной собственности.
Только живи, и до всего доживешь
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3747
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Шварц » Вчера, 16:09

АЛСНщик писал(а): В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).


Уважаемый АЛСНшик, я извиняюсь за офтоп...
У руководства нет даже такой возможности ... вот прям совсем! Ибо Конкорды не летают уже лет 15 :shock:
Но при необходимости Конкорд можно носить... :lol: , такая возможность есть
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