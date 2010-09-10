Сообщение АЛСНщик » 18 янв 2018, 13:48

PROF писал(а): Двигать надо МИНИМУМ на 1000 км. И в направлении УКРУПНЕНИЯ города (ну или повышения его статуса). Переезд между областями граничащими с Московской - бессмыслен. Переезд из миллионника в 500 тысячник - бессмыслен. Так что я сильно удивлён людям переехавшим из Перми в Рязань.

Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантамРеальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).