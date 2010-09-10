Сообщение Дед Анатольич » 18 янв 2018, 15:45

АЛСНщик писал(а): Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантамРеальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе

Право считаться "реальным специалистом" и работать удаленно надо заслужить. Рядового клерка никто не оставит дома наедине с информацией, которая может быть коммерческой тайной. Равно как рядового спеца не оставят дома с тем, что может стать объектом интеллектуальной собственности.