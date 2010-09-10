Сообщение Ровер600 » 55 минут назад

Мне тоже нравится Рязань. Вот уже 20 с лишнем лет наблюдаю за его развитием. Появились новые районы, облагородились старые, город помолодел и стал еще привлекательнее. Со стороны виднее, как город преобразуется. Помню его в конце 90-х и вижу сейчас и скажу вам, динамика положительная. С удовольствием бы перебрался к вам, но пока увы... но надежды не теряю!)