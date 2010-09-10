Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Дед Анатольич » 18 янв 2018, 15:45

АЛСНщик писал(а):Кому перспективно переселяться в крупнейшие города? Будущим разносчикам пиццы, курьерам, официантам :wink: Реальные специалисты давно работают удалённо. В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе

Право считаться "реальным специалистом" и работать удаленно надо заслужить. Рядового клерка никто не оставит дома наедине с информацией, которая может быть коммерческой тайной. Равно как рядового спеца не оставят дома с тем, что может стать объектом интеллектуальной собственности.
Только живи, и до всего доживешь
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3925
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Шварц » 18 янв 2018, 16:09

АЛСНщик писал(а): В современном постиндустриальном обществе нет необхлодимости всех клерков фирмы держать в рабочее время в одном небоскрёбе, а руководству лично лететь на Конкорде подписывать финансовые документы (собственно, введение электронных подписей и поставило крест на Конкордах).


Уважаемый АЛСНшик, я извиняюсь за офтоп...
У руководства нет даже такой возможности ... вот прям совсем! Ибо Конкорды не летают уже лет 15 :shock:
Но при необходимости Конкорд можно носить... :lol: , такая возможность есть
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Алексеич » 08 фев 2018, 01:17

Тоже считаю, что Рязань очень даже перспективный город, да и регион в целом, так ,что переезжать есть смысл.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Зинаидушка » 08 фев 2018, 02:29

Конечно же Рязань является хорошим выбором для смены места жительства. Мне как-то в прошлом году позвонила однокурсница из Сибири, просила совета о том куда лучше переехать в европейскую часть страны. В результате уговорила её переехать к нам. Весь процесс прошел нормально, и транспортировка грузов окончилась благополучно во многом благодаря тому, что она использовала такой наполнитель из пенопласта. Смысл в том, что пустоты в ящиках и коробах заполняются, и содержимое не вибрирует, и не болтается, а потому и все грузы доставляются в сохранности.
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Sergejuschka
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 14:30

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Sergejuschka » 13 июн 2019, 14:33

конечно стоит, красивейший город
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Ровер600
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 08:01

Re: Хочу переехать в Рязань. Стоит ли?

Сообщение Ровер600 » 55 минут назад

Мне тоже нравится Рязань. Вот уже 20 с лишнем лет наблюдаю за его развитием. Появились новые районы, облагородились старые, город помолодел и стал еще привлекательнее. Со стороны виднее, как город преобразуется. Помню его в конце 90-х и вижу сейчас и скажу вам, динамика положительная. С удовольствием бы перебрался к вам, но пока увы... но надежды не теряю!)
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